Bennettu še druga etapa, Pogačar tik pred skupno zmago

Pred zadnjo etapo, ki bo znova sprinterska, ima Pogačar (UAE Team Emirates) 45 sekund naskoka pred Britancem Adamom Yatesom (Ineos Grenadiers). Tretji je Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), ki zaostaja minuto in 12 sekund.

Luka Mezgec (Team BikeExchange), sicer najboljši slovenski sprinter, danes znova ni imel prostih rok, saj je delal za Avstralca Kadena Grovesa, ki je etapo končal na sedmem mestu. Jan Polanc je v vlogi Pogačarjevega pomočnika prav tako končal v glavnini.

And it’s @Sammmy_Be again for his 2nd stage victory ☘️ pic.twitter.com/Chi21LtheI