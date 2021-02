Nov izjemen dan za Pogačarja, ki ga le korak loči od skupne zmage #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar je na dobri poti do skupne zmage na Dirki po ZAE, prvi kolesarski dirki svetovne serije v sezoni 2021.

Tadej Pogačar je na dobri poti do skupne zmage na Dirki po ZAE, prvi kolesarski dirki svetovne serije v sezoni 2021. Foto: Guliverimage/Getty Images

24-letni Danec Jonas Vingegaard, Rogličev moštveni kolega iz Jumbo-Visme, je zmagovalec 5. etape Dirke po Združenih arabskih emiratih z zahtevnim gorskim ciljem na Džabel Džajs. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je osvojil 2. mesto in ostaja v rdeči majici vodilnega na dirki. Skupna zmaga mu je skoraj že na dosegu roke, saj sta do konca dirke le še dve ravninski etapi, kjer se razmerja pri vrhu ne bi smela preveč premešati.

Pogačarjev najbližji zasledovalec, lanski zmagovalec dirke Adam Yates (Ineos Grenadiers), je v cilj prikolesaril z istim časom kot Pogačar (tri sekunde za Dancem), a je ta na račun dveh bonifikacijskih sekund danes prednost pred Britancem povečal na 45 sekund.

Pogačarjev vrstnik, Portugalec João Almeida (Deceuninck-QuickStep), ki je danes kolesaril v beli majici najboljšega mladega kolesarja (tudi v tej razvrstitvi vodi Pogačar, a obeh majic pač ne more nositi), za slovenskim zvezdnikom zaostaja minuto in 12 sekund.

Favoriti so za etapne uvrstitve obračunali v ciljnem sprintu po 21,5 kilometra dolgem vzponu.

Do konca še dve ravninski etapi

Do konca Dirke po Združenih arabskih emiratih sta ostali še dve ravninski etapi, kjer bodo favoriti pozorni predvsem na nevarnost bočnega vetra in posledično ustvarjaje ešalonov, ki bi lahko privedlo do večjih razlik.

V petek bo na sporedu 165 kilometrov dolga sprinterska etapa od Deire do Palm Džumejre. Dirka po ZAE se bo končala v soboto s sprintersko etapo po Abu Dabiju. Dirka je bila lani predčasno prekinjena, saj je v karavani prišlo do okužb z novim koronavirusom.