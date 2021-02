Luka Mezgec (Team BikeExchange), sicer najboljši slovenski sprinter, danes ni imel prostih rok, saj je delal za mladega Avstralca Kadena Grovesa. Mezgec je etapo zaključil daleč zadaj na 91. mestu. Tretji Slovenec Jan Polanc je bil 98., potem ko je pred tem varno v ospredje v zaključku etape pripeljal svojega moštvenega kolega Pogačarja.

V ZAE so na svoj račun končno prišli tudi najboljši sprinterji, ki so v nedeljski prvi etapi v močnem bočnem vetru zaostali preveč, da bi se vključili v boj za etapno zmago. Tokrat so sprinterske ekipe večji del dneva nadzorovale dva ubežnika, Francoza Olivierja Le Gaca (Groupama FDJ) in Francoisa Bidarda (Ag2r Citroen).

Slednja si nista privozila večje prednosti, glavnina pa ju je ujela okoli 30 km pred ciljem. V izjemno hitrem zaključku na širokih cestah otoka Al Mardžan je bil nato zanesljivo najmočnejši Bennett (Deceuninck-Quick-step), potem ko je Nemec Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) prehitro začel sprint.

Tridesetletni Irec je slavil jubilejno 50. zmago v karieri, drugo na dirki po ZAE. Foto: Guliverimage

Jubilejna 50. zmaga

Tridesetletni Irec je slavil jubilejno 50. zmago v karieri, drugo na dirki po ZAE. "Dobro je bilo. Nekaj dni sem moral čakati na to priložnost. Malce živčen sem bil pred ciljem, saj je bil to prvi pravi sprint glavnine v sezoni. Moštvo je opravilo svoje delo, moral sem jim le slediti in dokončati delo. To je moja 50. zmaga v karieri, zanjo pa se moram zahvaliti ekipi," je dejal Irec.

Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku je še naprej prvi Pogačar (UAE Team Emirates), ki ima 43 sekund naskoka pred Britancem Adamom Yatesom (Ineos Grenadiers). Tretji je Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), ki zaostaja minuto in tri sekunde.

"To je bil zelo dolg in vroč dan v sedlu. Vsi smo čutili posledice torkove zahtevne etape. Vseeno je bilo danes bolj sproščeno, a zelo hitro v zaključku. Škoda, naš sprinter Fernando Gaviria ni zmagal, ampak nova priložnost za našo ekipo bo že v četrtek," je za organizatorja dirke dejal Pogačar, ki bo glavni adut moštva v naslednji etapi.

V četrtek bo namreč na sporedu peta etapa od marine Fudžajra do gorskega cilja na Džabel Džajsu. Na 1489 metrov visoko planoto se bodo kolesarji podali ob 9. uri zjutraj. V cilj naj bi prispeli okoli 13.45.

"Etapa bo sila zahtevna. Vsi vemo, kako močan je letos Adam Yates. Upam, da bom imel dobre noge," je še dodal Pogačar, ki bo bržčas tako kot lani in v torek v neposrednem boju z Britancem odločil končnega zmagovalca dirke.