V soboto virtualna dirka z Mohoričem na Krvavec, kmalu tudi z Rogličem

Virtualna kolesarska dirka Po Sloveniji bo potekala na virtualni platformi Rouvy, in sicer pet zaporednih sobot, prva to soboto (27. 2.), ko bo ob 19. uri štart etape Cerklje–Vrh pod Krvavcem. Rekreativnim kolesarjem se bo pridružil dvakratni svetovni mladinski prvak v cestnem kolesarstvu Matej Mohorič, sicer član ekipe Bahrain Victorius. Matej Mohorič je v svoji karieri dobil že dve etapi na največjih kolesarskih dirkah na svetu, in sicer leta 2017 na Vuelti in leta 2018 na Giru d'Italia.

Uvodna etapa prinaša vzpon na smučišče Krvavec, ki je eden najznamenitejših vzponov v Sloveniji. Na tem vzponu je že leta 2010 dirko Po Sloveniji dobil Vincenzo Nibali. V lanskem letu je bil tu tudi zaključek državnega prvenstva Slovenije, zmago pa je slavil trenutno prvi kolesar svetovne lestvice UCI Primož Roglič. Najtežji del vzpona je v prvem delu, dolgem tri kilometre.

Do vključno srede je bilo za prvo etapo prijavljenih nekaj več kot 270 kolesarjev iz 33 držav.

O virtualni kolesarski dirki Po Sloveniji I feel Slovenia virtualna kolesarska dirka Po Slovenji bo imela pet etap, ki bodo na sporedu vsako soboto – z začetkom ob 19. uri – med 27. februarjem in 27. marcem 2021. Na prvih štirih etapah se bodo rekreativni kolesarji lahko v živo pomerili s štirimi zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva – s Primožem Rogličem, Matejem Mohoričem, Janom Tratnikom in Janijem Brajkovičem. Etape: 27. 2. 2021: Cerklje–Vrh pod Krvavcem (13,8 km)

Poseben gost: Matej Mohorič (Bahrain Victorius) 06. 3. 2021: Črnomelj–Novo mesto (42,3 km)

Poseben gost: Jani Brajkovič (Adria Mobil) 13. 3. 2021: Izola–Šmarje–Koper (39 km)

Poseben gost: Jan Tratnik (Bahrain Victorius) 20. 3. 2021: Bohinj–Bled–Pokljuka (40,3 km)

Poseben gost: Primož Roglič (Jumbo Visma) 27. 3. 2021: kronometer po ulicah Ljubljane (17,6 km)

Prenos tudi na Siol.net

Vsaka etapa bo štela kot samostojna dirka, na koncu vsake etape bo zmagovalec simbolično osvojil virtualno zeleno majico. Med tistimi, ki bodo nastopili na vseh petih etapah, bo zelena majica za zmagovalca podeljena v moški in ženski kategoriji v različnih starostnih kategorijah.

Primož Roglič bo poseben gost virtualne dirke Po Sloveniji 20. marca. Foto: Guliverimage/Getty Images

Virtualna kolesarska dirka bo izjemna priložnost tudi za promocijo Slovenije kot kolesarske destinacije, zato je sodelovanje naših najboljših kolesarjev, ki so hkrati veliki ambasadorji Slovenije v svetu, velik izziv, da tudi tuji rekreativci spoznajo kolesarske lepote Slovenije.

Kolesarki klub Adria Mobil bo z agencijo Sport Media Focus zagotovil tudi neposredni prenos vseh petih etap na platformi YouTube. Ogled bo mogoč na spletni strani www.siol.net in na kanalu Rouvy na YouTubu.

Registracija in prijava na platformo Rouvy sta mogoči na povezavi: www.race.rouvy.com. Ob prijavi vsak prejme 14 dni brezplačne uporabe aplikacije Rouvy, dodatnih brezplačnih 14 dni pa je mogoče dobiti na povezavi: https://woobox.com/22ivcr.