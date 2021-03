Van Aert dopolnil Rogličev uspeh, Mezgec za uvod peti

Van Aert, ki prvič odkrito nastopa v vlogi kapetana na enotedenski preizkušnji, je prevzel tudi modro majico vodilnega v boju za Neptunov trizob prihodnji torek. Lansko zmago sicer brani Britanec Simon Yates (Team BikeExchange), leta 2019 pa je bil najboljši prav Roglič.

V zaključku etape je bil 26-letni Van Aert dobro postavljen in pravočasno začel s sprintom, kljub večji hitrosti pa je bil za zmago prekratek Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal). Tretji je ciljno črto prečkal Kolumbijec Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Dobro se je odrezal tudi Mezgec (Team Bike Exchange), ki je zasedel peto mesto.

Two victories in less than 5 minutes for Jumbo-Visma! 😳 Wout van Aert wins the opening stage of @TirrenAdriatico , Ewan just couldn't pass him. And just like that, WVA already gained 10 seconds on Pogacar & Bernal...👍 #TirrenoAdriatico

