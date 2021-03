Roglič kljub padcu ubranil rumeno majico, ostal pa je brez pomočnika

Za zmago v ravninski peti etapi dirke Pariz–Nica so danes obračunali sprinterji, v skupnem vodstvu pa sprememb ni bilo. Slovenski šampion Primož Roglič (Jumbo-Visma) je ubranil rumeno majico, čeprav je kakšnih 35 kilometrov pred ciljem padel. Na tleh je pristalo več kolesarjev moštva Jumbo-Visma, najhuje pa jo je skupil Nemec Tony Martin in dirko že končal.

Po 200 prevoženih kilometrih od Vienneja do Bollena so za etapno zmago obračunali sprinterji, največ moči pa je v nogah ostalo Ircu Samu Bennettu (Deceuninck QuickStep), ki je ciljno črto prečkal pred Francozom Nacerjem Bouhannijem (Arkea Samsic) in Nemcem Pascalom Ackermannom (Bora-Hansgrohe).

Roglič je v cilj prikolesaril z glavnino in tako v skupnem seštevku ohranil 31 sekund prednosti pred branilcem lanske zmage na dirki Pariz–Nica, Nemcem Maximilianom Schachmannom.

Tony Martin moet opgeven na een valpartij, ook leider Roglic komt ten val, maar hij kan snel weer aansluiten. #parisnice pic.twitter.com/8DGpADzjZu — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 11, 2021

Roglič na tleh

Zasavec pa je danes ostal brez enega od pomočnikov, kakšnih 35 kilometrov pred ciljem se je več kolesarjev Jumbo-Visme znašlo na tleh, ko je bil za trenutek nepazljiv Tony Martin in je v gneči trčil v stebriček ob cesti in treščil na tla. Nemec, ki je dirko Pariz–Nica dobil leta 2011, je podrl tudi Rogliča, preostalih nekaj članov nizozemske ekipe pa se je padcu za las izognilo. Roglič se je hitro pobral in s kolegi nadaljeval dirko, tudi Martin je sedel na kolo in poskušal nadaljevati, a so ga ustavile bolečine. Po posvetu s klubskim zdravnikom se je predal in odstopil.

Tony Martin sufrió una caida en #ParisNice por culpa de un bolardo pic.twitter.com/hOQ3PFm6qF — Demarraje (@demarrajeweb) March 11, 2021

Cilj prestavljen

Letošnja dirka "proti soncu" pa se ne bo končala v Nici, kot je to tradicionalno, so danes sporočili organizatorji. Razlog za to je povečanje okužb z novim koronavirusom, zaradi katerih so mestne oblasti za konec tedna spet sprejele odlok o lokalni prepovedi druženja in zadrževanja množic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Potekajo sestanki med organizatorjem in službami oblasti. Potek dirke bomo glede na ukrepe prilagodili. Vsekakor lahko zadnji dve etapi potekata zunaj zaprtega območja in za zaprtimi vrati," so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Na sporedu so še tri etape, jutri v šesti kolesarje čaka 202,5-kilometrska pot od Brognolesa do Biota, ki pa ne bo po okusu sprinterjev. Ima namreč po dva vzpona druge in tretje kategorije ter enega prve.

