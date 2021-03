Alaphilippe z izjemnim zaključkom, Pogačar se je izkazal

Alaphilippe je danes sicer za etapno zmago pobral še deset sekund bonusa, kljub temu pa je Van Aert ostal v modri majici vodilnega, saj je za tretje mesto dobil štiri bonus sekunde. Prav toliko svetovni prvak tudi zaostaja za vodilnim Belgijcem v skupnem seštevku dirke.

Današnjo etapo je na 53. mestu končal Jan Polanc (UAE Team Emirates), 94. je bil Luka Mezgec (Team BikeExchange), Jan Tratnik (Bahrain Victorious) pa 129. Polanc je skupno 51. (+ 0:54), Mezgec 69. (+ 9:22) in Tratnik 147. (+ 15:15).

Tirreno – Adriatico, 2. etapa, v živo

Cilj - Zmagovalec 2. etape je postal Francoz Julian Alaphilippe. Tadej Pogačar je osvojil četrto mesto in v cilj prikolesaril skupaj v družbi najboljše trojice.

Geraint Thomas je v zaključku skočil in šel za edinim preostalim ubežnikom Joaom Almeido. Zavetrje je dobro izkoristil Julian Alaphilippe in se katapultiral mimo njega, tudi Portugalca in bil najhitrejši nato v ciljnem šprintu štirih kolesarjev. Na drugem mestu je bil Mathieu Van Der Poel, ki je bil vidno razočaran, ker ni uspel zmagati. Tretji je bil Nizozemec Wour Van Aert, četrti pa Tadej Pogačar.

Vrstni red 2. etape

1. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 5;01:32

2. Mathieu van der Poel (Niz) Alpecin-Fenix

3. Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma

4. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

5. Alex Aranburu Deba (Špa) Astana-Premier Tech

6. Robert Stannard (Avs) Team BikeExchange

7. João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep

8. Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team

9. Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal

10. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo

Skupni vrstni red

1. Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 8;37:35

2. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep +0:04

3. Mathieu van der Poel (Niz) Alpecin-Fenix 0:08

4. Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:11

5. Mikel Landa Meana (Špa) Bahrain Victorious 0:13

6. Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team

7. Robert Stannard (Avs) Team BikeExchange

8. João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep

9. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

10. Alex Aranburu Deba (Špa) Astana-Premier Tech vsi 0:14

1 km do cilja - Joao Almeida (DQT) se je odpeljal in se pelje proti etapni zmagi.

1,5 km do cilja - Joao Almeida (DQT) je pospešil. Sledita mu Pavel Sivakov (IGD) in Mikel Landa (TBV). Njihova prednost je devet sekund.

1,8 km do cilja - iz ubežne skupine je odpadel Yates. Ob Pogačarju je le še Jan Polanc.

2,6 km do cilja - Ekipa UAE Emirates s Tadeje Pogačarjem na čelu lovi ubežnike. Le še osem sekund je njihova prednost.

3,6 km do cilja - Bo ubežnikom uspelo? Njihova prednost znaša 16 sekund.

5 km do cilja - Simon Yates (BEX), Mikel Landa (TBV), Pavel Sivakov (IGD) in Joao Almeida (DQT) imajo zdaj spet 20 sekund prednosti. Na čelu glavnine je zdaj ekipa UAE Emirates, ki ima v svojih vrstah junaka lanske dirke Tour de France Tadeja Pogačarja. Med tremi pomočniki je tudi Jan Planc.

8 km do cilja - Kolesarji se približujejo zaključnemu vzponu. Vroče bi lahko postalo tri kilometre pred ciljem. Štirje ubežniki imajo zdaj le še 16 sekund prednosti. Obeta se zelo razburljiv zaključek druge etape.

Zaključni vzpon 2. etape Tirreno - Adriatico.

11 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji ekipe Jumbo-Visme. Tiuk za njimi je Egan Bernal. Če bodo ubežniki ujeti, lahko pričakujemo kakšen njegov skok. Za enkrat je v taboru Tadeja Pogačarja zatišje.

15 km do cilja - Zdaj je videti resno. Simon Yates (BEX), Mikel Landa (TBV), Pavel Sivakov (IGD) in Joao Almeida (DQT) so se odpeljali in imajo že pol minute naskoka.

18 km do cilja - Glavnina ne pusti ubežnikov, da bi se odpeljali k potencialni etapni zmagi naproti. Njiohva prednost znaša 14 sekund.

25 km do cilja - Štirje ubežniki imajo 20 sekund prednosti.

30 km do cilja - Četverica Simon Yates, Mikel Landa, Pavel Sivakov in Joao Almeida so odskočili in imajo 10 sekund prednosti.

34 km do cilja - Ker ni bilo složnosti, je glavnina ujela tri ubežnike.

35 km do cilja - Egan Bernal je skočil. Z njim sta šla Kasper Asgreen in Jasper de Buyst.

37 km do cilja - Ubežniki so ujeti, kolesarji pa so se začeli vzpenjati na The Poggio alla Croce.

60 km do cilja - Simon Pellaud (Androni Giocattoli), Marcus Burghard (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Albanese in John Archibald (Eolo Kometa), Simone Velasco (Gazprom) in Pieter Vanspeybrouck (Intermarchè Wanty Gobert) imajo zdaj 2:45 prednosti, vse bližje pa je zaključek, v katerem čaka kolesarje vzpon v dolžini 7 kilometrov.

Foto: Guliverimage

70 km do cilja - Kolesarji še zadnji del trase peljejo po ravninskem delu - so v bližini Siene. Vzponi se bodo začeli čez 25 kilometrov, ko se bodo favoriti za današnjo zmago že morali postaviti na dobro izhodišče. Glavnina za ubežniki zaostaja 3:17.

80 km do cilja - Šesterica ima še vedno slabe štiri minute prednosti pred glavnino, s katero skuša priključek spet dobiti Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je očitno odšel na malo potrebo.

100 km do cilja - Kolesarji so začeli z razgibanim delom današnje trase, naskok šestercie ubežnikov pa je padla na 3:40. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo Visme, ki imajo v svojih vrstah v majici vodilnega Wouta van Aerta, ki je favorit za zmago tudi danes. Tadej Pogačar (UAE Emirates) prav tako kolesari v tej skupini.

120 km do cilja - Prednost ubežnikov še vedno znaša 5 minut.

140 km do cilja - Kolesarji pred seboj že vidijo hribovito naravo, kar pomeni, da jih čaka nekoliko težje delo. Njihov naskok pred glavnino je pet minut.

185 km do cilja - Skupina šestih kolesarjev se je odločila za beg. Simon Pellaud (Androni Giocattoli), Marcus Burghard (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Albanese in John Archibald (Eolo Kometa), Simone Velasco (Gazprom) in Pieter Vanspeybrouck (Intermarchè Wanty Gobert) so kolesarji, ki jih je glavnina spustila naprej.

Začetek etape ob 11. uri - Junak prve etape je bil kolesar Jumbo Visme Wout van Aert, ki je imel najmočnejše noge v zaključnem šprintu. Danes bo prav tako v igri za etapno zmago. Kar 202 kilometra dolga etapa se bo namreč zaključil z vzponom, ki ne bo imel pretiranega naklona. Vzpon bo sicer dolg 7 kilometrov, a bo imel povprečno naklonino le 3,7 odstotka. Zadnja dva kilometra bosta nekoliko težja, saj bo 5-odstotni naklon, zanimivo pa bo videti, kaj bodo naredili favoriti za skupno zmago, med katere spada tudi Tadej Pogačar.