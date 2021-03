Roglič spet najboljši v etapi, v rahel klanec pometel s sprinterji

Še najbolje sta se z Rogličem borila Francoz Cristophe Laporte (Cofidis) in Avstralec Michael Matthews (Bike Exchange), a sta se morala zadovoljiti z drugim in tretjim mestom.

Z desetimi sekundami bonusa za etapno zmago ima Roglič zdaj v skupnem seštevku 41 sekund prednosti pred Nemcem Maximilianom Schachmanom (Bora-Hansgrohe).

"Res je 'kul' takole zmagati. Nekaj novega, v veselje mi je. Z menoj je danes tudi družina, kar je zame vselej dodatna motivacija, saj so to moji največji navijači. Bil sem sicer utrujen, pa sem si rekel, zakaj pa ne, če je mogoče in krasno se je izšlo," je takoj po drugi etapni zmagi na letošnji dirki Pariz – Nica povedal 31-letni Kisovčan.

Ubežniki brez možnosti

Večji del etape je bilo v begu šest kolesarjev, ki pa jih je imela glavnina ves čas pod nadzorom, zadnjega je ujela kilometer in pol pred ciljem.

V zaključku, ki je bil nekoliko prezahteven za klasične sprinterje – povsem je omagal tudi zmagovalec dveh etap Irec Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) -, je bil Roglič kot edini preostali predstavnik Jumbo-Visme vseskozi v ospredju in je sledil tistim, ki so narekovali ritem za svoje sprinterske kapetane.

V zadnjih nekaj sto metrih je izkoristil zahtevnost zaključka (1,8 km, 5,5-odstotni naklon) in zanesljivo ugnal tekmece ter prišel še do svoje 49. zmage v karieri profesionalnega kolesarja in jo v cilju proslavil z izbranko Loro in sinom Levom.

Roglič lovi jubilejno zmago

Jubilejna petdeseta se mu nasmiha v naslednjih dneh, bodisi v preostalih dveh etapah bodisi v skupnem seštevku. V njem ima namreč Roglič zdaj 41 sekund naskoka pred lanskim zmagovalcem Maximilianom Schachmannom (Bora-Hansgrohe), tretji je po novem Španec Ion Izaguirre Insausti (Astana), ki zaostaja 50 sekund. Španec je tretje mesto prevzel, ko je zaradi padca odstopil Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

Etapa je prinesla kar nekaj težav tudi ostalim kolesarjem. Med drugim je po padcu odstopil eden najboljših sprinterjev, Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal). Tudi Roglič je imel še drugi dan zapovrstjo nekaj težav. Po lažjem padcu v četrtek, ko je ostal brez pomočnika Tonyja Martina, je danes v prvem delu etape zaostal zaradi predrte zračnice, a se hitro s pomočjo ekipe vrnil v glavnino.

"Celoten dan je bil zahteven, od samega začetka. Zato sem si mislil, da bi lahko poskusil na koncu, ko bomo vsi utrujeni," je še povedal slovenski športnik leta 2020, ki se je v zadnjih letih specializiral tudi za zahtevnejše sprinterske zaključke.

Foto: Guliverimage

"Vseeno mi je, kakšne bodo etape"

V soboto bo na sporedu zaradi pandemije covida-19 spremenjena predzadnja etapa od Le Broca do gorskega cilja na Valdeblora la Colmiane v dolžini 119,2 km.

Ker je Nica pristala na rdečem seznamu, se bo v soboto namesto v Nici sedma etapa začela v Le Brocu, bo pa precej krajša, saj bi morala biti prvotno dolga 166,5 km. V nedeljo bo zadnja etapa potekala od okolice Le Plan Du Varja do Levensa, dolga pa bo 92,7 km, kar je prav tako precej manj od prvotno predvidene dolžine.

"To moramo sprejeti. Vseeno mi je, kakšne bodo etape. Za konec sta na vrsti dve zahtevni etapi, pričakujem pa eksplozivno dirkanje, saj sta zelo kratki. Osredotočen sem bolj nase kot na tekmece. Če bomo kot moštvo opravili svoje, bo vse v redu, moram le slediti tekmecem," je še zaključil vodilni v skupnem seštevku.

