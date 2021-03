Tadej Pogačar po epski etapni zmagi prevzel tudi skupno vodstvo

Tadej Pogačar je zmagovalec kraljevske četrte etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Z njo je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku dirke. Dvaindvajsetletnik je na poti od Ternija do vrha vzpona na Prato di Tivo (148 km) ugnal Britanca Simona Yatesa in Kolumbijca Sergia Higuito.

V skupnem seštevku ima tako slovenski kolesar ekipe UAE Team Emirates zdaj 35 sekund naskoka pred najbližjima zasledovalcema, Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma) in Higuito (EF Education Nippo). Četrti je Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious) z zaostankom 38 sekund.

"Etapa je bila danes zelo zahtevna. Naša ekipa je opravila odlično delo, da je zmanjšala zaostanek za ubežniki, sam pa sem nato na zadnjem vzponu dal vse od sebe," je za organizatorje dirke sprva dejal 22-letnik s Klanca pri Komendi.

To je bila že 20. zmaga v karieri mladega kolesarskega zvezdnika. "Z zmago sem zelo zadovoljen. Trenutno vodim v skupnem seštevku, ampak že jutri nas čaka nova zelo zahtevna etapa. Vključno z zadnjim kronometrom se lahko zgodi še marsikaj," je opozoril Pogačar.

Ostali trije Slovenci pričakovano niso bili v ospredju. Jan Polanc je opravljal vlogo pomočnika v Pogačarjevem moštvu, etapo pa sklenil na 73. mestu (+15:46). Luka Mezgec (Team BikeExchange) in Jan Tratnik (Bahrain Victorious) sta z zaostankom 22:53 minute zasedla 146. oz. 147. mesto. V skupnem seštevku je Polanc 60. (+18:56), Mezgec 118. (34:02), Tratnik pa 139. (40:24).

Odločal je ciljni vzpon

Etapo je pričakovano odločil 14,7 km dolg vzpon s povprečnim naklonom sedem odstotkov. Ritem je v prvem delu narekovala ekipa Ineos Grenadiers, sledil pa jim je Pogačar v beli majici najboljšega mladega kolesarja na dirki. Lanski zmagovalec dirke po Franciji je že slabih deset kilometrov pred ciljno črto ostal brez pomočnikov.

Foto: Guliverimage

Osem kilometrov pred vrhom je napadel Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), po nekaj 100 metrih pa je z napadom nadaljeval tudi Pogačar. S Kolumbijcem sta ostala sama, a nista sodelovala, zaradi česar so se lahko ostali najboljši hribolazci vključno do tedaj vodilnim v seštevku Van Aertom priključili.

Pestro dogajanje na zaključnem vzponu

Napadi so si sledili eden za drugim, Pogačar pa se je po poskusu Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers) odločil za samostojen napad šest km pred ciljem in zadnjega ubežnika Danca Madsa Würtza Schmidta (Israel Start-Up Nation) ujel pet kilometrov pred koncem. Nato se je slovenski zvezdnik odpeljal tudi zmagovalcu Toura leta 2018 in nadaljeval pot proti veliki zmagi.

V ozadju je napadel Simon Yates, ki je zlomil preostale tekmece in se približeval Pogačarju. Ujeti pa ga ni uspel. Slovenski zvezdnik je na cilju ohranil šest sekund naskoka pred Britancem in 29 pred Higuito in Lando ter tri etape pred koncem prevzel skupno vodstvo na dirki med obema morjema.

La victoria de Tadej Pogacar para conseguir la victoria de la etapa 4 y el liderato de la Tirreno Adriático 2021. #TirrenoAdriatico 🎥 @Noticiclismo1 pic.twitter.com/YUGZNNBBcJ — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) March 13, 2021

Pogačar je na vzponu na Prati di Tivo s 36 minutami in šestimi sekundami postavil nov rekord, klanec je premagal več kot dve minuti hitreje kot Britanec Christopher Froome leta 2013.

V nedeljo bo še zelo zanimivo

Četrta etapa je predstavljala prvi pravi preizkus za veliko trojico z enodnevnih dirk. Odslej drugi v skupnem seštevku Wout Van Aert je deloval najbolje med njimi in celo ohranil drugo mesto v skupnem seštevku ter ostaja v boju za končno zmago. Nedeljska etapa mu je pisana na kožo, obenem pa velja tudi za odličnega kolesarja v vožnji na čas. Z njo se bo v torek zaključil Tirreno - Adriatico.

Svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-step), zmagovalec druge etape, je popustil v drugi polovici vzpona, Nizozemec Mathieu van der Poel, najboljši v petkovi etapi, pa je "držal obljubo" ter na zadnjem vzponu ni sodeloval v boju za skupno zmago.

V nedeljo bo na vrsti zelo zahtevna in razgibana etapa od Castellalta do Castelfidarda (205 km). Gre za klasično preizkušnjo na dirki med dvema morjema, profil pa je podoben spomladanskim klasikam v Ardenih. V drugi polovici etape namreč kolesarje čaka kar 14 kratkih vzponov, s čimer bo trasa pisana na kožo Van Aertu, Alaphilippu in deloma spočitemu van der Poelu.

Pred etapo

V skupnem seštevku dirke je na drugem mestu eno najbolj vročih imen v svetu kolesarstva ta hip, zmagovalec enodnevne italijanske klasike Strade Bianche in štirikratni svetovni prvak v ciklokrosu Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki za van Aertom zaostaja štiri sekunde.

Pogačarja od modre majice loči 20 sekund

V skupnem seštevku 3. mesto zaseda svetovni prvak, Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-step), ki ima za modro majico deset sekund zaostanka.

Nizozemec Mathieu van der Poel je s štirimi sekundami zaostanka v skupnem seštevku trenutno na 2. mestu. Kot je povedal pred dirko ga bolj kot skupno zmagoslavje zanimajo etapne zmage. Foto: Guliverimage

Četrti je Španec Mikel Landa (Bahrain-Victorious) z 19 sekundami zaostanka, prvo peterko zaključuje lanski zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar (UAE) z 20 sekundami zaostanka. Včeraj je prišprintal do osmega mesta.

"Zaostanek je kar velik, ampak videli bomo, če je majhen ali velik," je včeraj po prihodu v cilj namignil Pogačar, ki si želi, da bi se mu v današnji kraljevski etapi noge dobro vrtele. Pred današnjo etapo je povedal, da pričakuje izredno napeto in intenzivno dirko, v kateri se bo v boj za najvišja mesta vmešalo več imen.

Svoje načrte ima tudi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos), ki je pred etapo napovedal, da bo danes iz sebe iztisnil vse, a se zaveda, da bo težko nadoknadil zaostanek, ki ga je pridelal v včerajšnji etapi, kjer se je skupaj z Geraintom Thomasom znašel sredi množičnega padca. Z 38 sekundami zaostanka je trenutno na 27. mestu.

Na dirki so še trije Slovenci. Jan Polanc (UAE) je v skupnem seštevku na 58. mestu (+ 3:20), Luka Mezgec (Team BikeExchange) je nazadoval na 86. mesto (+ 11:19), Jan Tratnik (Bahrai sen) pa je pridobil nekaj mest in je zdaj 134. (+ 17:41).

Profil trase na četrti etapi dirke Tirreno-Adriatico:

Kolesarje danes čakata dva vzpona najvišje kategorije. Na 161. kilometru bodo najprej zagrizli v klanec Passo Campanelle (13.8 km vzpona s 4.5-odstotnim naklonom), za zaključek pa jih čaka gorski cilj na Prati di Tivo (14.7km vzpona pri 7-odstotnem naklonu), ki bo ena ključnih točk letošnje dirke.

Zaključni vzpon v četrti etapi:

Današnja etapa se je začela ob 12. uri, končala pa naj bi se malo čez 16. uro. Dirka se bo v torek končala z 10-kilometrskim ravninskim kronometrom.

Glavni poudarki tretje etape:

📺 219 km, a long breakaway and the battle at Gualdo Tadino. Watch the stage 3 Highlights!



Follow the race on @RaiSport, https://t.co/wvUxqv3DzE and @gcntweet#TirrenoAdriatico @eolo_it pic.twitter.com/slbNBVckwI — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 12, 2021

Tirreno-Adriatico, skupna razvrstitev po tretji etapi: