Van der Poel ugnal goreča tekmeca, Pogačar skupno že peti

Od tirenskega do jadranskega morja, 3. etapa

Mathieu van der Poel je zmagovalec tretje etape letošnje Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.

Mathieu van der Poel je zmagovalec tretje etape letošnje Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Foto: Guliverimage

Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja od Minticiana do Gualdo Tadina (219 km). V zahtevnem zaključku, ki je potekal nekoliko navkreber, je ugnal Belgijca Wouta Van Aerta in Italijana Davideja Ballerinija. Najboljši Slovenec je bil Tadej Pogačar na osmem mestu.