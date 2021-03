Fenomenalno: Roglič do 50. zmage v karieri in udobnega vodstva v skupnem seštevku

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma) je danes dosegel še tretjo etapno zmago na dirki Pariz-Nica. V predzadnji kraljevski etapi z gorskim ciljem na La Colmian (1500 metrov nadmorske višine, 16,3 kilometra vzpona s 6,3-odstotnim naklonom), je v zaključnih metrih ujel in prehitel še zadnjega ubežnika Gina Mäderja (Bahrain-Victorious) in se še učvrstil v skupnem vodstvu dirke.

Primož Roglič ima v skupnem seštevku dirke pred prvim zasledovalcem, lanskim zmagovalcem dirke Maximilianom Schachmannom (Bora-Hansgrohe), že 52 sekund prednosti, pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Astana-Premier Tech), ki je danes napredoval na tretje mesto, pa že minuto in 11 sekund.

To je že Rogličeva tretja etapna zmaga na tej dirki, ki je njegova prva v sezoni 2021, in 50. zmaga v poklicni karieri.

"Na koncu se je pokazala možnost in moral sem poskusiti"

Po dirki je priznal, da je bila etapa že od začetka zelo zahtevna. "Je bila pa kratka in sladka. Bilo je tesno, a na srečo mi je uspelo ciljno črto prečkati pred Mäderjem," je dejal 31-letni Zasavec in dodal: "Zakaj pa ne, če moštvo tako dobro deluje. Na koncu se je pokazala možnost in moral sem poskusiti."

Napet zaključek dirke:

🏁 🇨🇭@maedergino était tout près mais c’est 🇸🇮@rogla qui remporte sa 3ème étape dans ce #ParisNice.

⏪ Revivez le dernier kilomètre.



🏁 🇨🇭@maedergino was so close but 🇸🇮@rogla claims a 3rd stage win in this #ParisNice.

⏪Relive the last kilometre. pic.twitter.com/jF4vGNJetn — Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2021

Ni še čas za veselje

Čeprav je skupna zmaga že skoraj zagotovljena, se Roglič še ne misli veseliti. "Zadnjih nekaj manj kot 100 kilometrov bo zelo razgibanih, pazljivost pa nikoli ni odveč," dodaja prvi kolesar mednarodne lestvice.

"Ne razmišljam še o skupni zmagi. Moram misliti na dirkanje, jutri je pred nami nov, sicer kratek izziv. Zagotovo bo to pomemben in zahteven dan. Moramo biti osredotočeni in kot moštvo opraviti nalogo."

🎙 🇸🇮@rogla : « C’était dur toute la journée, mais court et sympa. C’était vraiment serré mais heureusement j’ai réussi à accélérer dans le final. »



🎙 🇸🇮@rogla: « It was hard the whole day, but short and sweet. Really tight, but luckily I managed to punch through. »#ParisNice pic.twitter.com/YY6IgzvuDG — Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2021

Tudi tokrat ni pozabil na moštvo, ki je opravilo večji del posla. Sam je le postavil piko na i. "Vsi fantje so od samega začetka nadzorovali dirko, kot pravzaprav vsak dan. Ni lahko, a na srečo smo vsi dobro pripravljeni. Zabavno je dirkati tukaj," je še v izjavi za organizatorja dejal vodilni kolesar Pariz-Nice.

Jutri bo na sporedu še zadnja razgibana etapa od Le Plan-Du-Vara do Levensa (92,7 kilometra).

Kako se je razpletala etapa?

Na začetku današnje etape se je v beg pognalo 13 kolesarjev, med njimi tudi nekateri, ki so bili dokaj blizu v skupni razvrstitvi. Večino časa sta tako v glavnini ritem narekovali moštvi Bora-Hansgrohe in Jumbo-Visma za vodilna v skupnem seštevku, pomagale pa so tudi druge ekipe.

Ob vznožju vzpona so imeli ubežniki še natanko minuto prednosti, med njimi pa je najdlje vztrajal Švicar Gino Mäder (Bahrain Victorious), ki je bil z mislimi verjetno že pri etapni zmagi, a ga je Roglič v zadnjih metrih ujel in prehitel.

Večino časa je na 16 kilometrov dolgem zadnjem vzponu ritem narekovala prav njegova ekipa Jumbo-Visma, ki je tako preprečila napade tekmecev Kisovčana. V zadnja dva kilometra je Roglič pripeljal brez pomočnikov in nato v velikem slogu obračunal s peščico favoritov. Prvič je "skočil" dober kilometer pred ciljem, drugič pa dobrih 200 metrov pred ciljno črto in ujel še zadnjega ubežnika za 50. zmago v karieri.

Številni odstopi

Dirko Pariz-Nica je zaradi padcev in posledično poškodb predčasno končalo že kar nekaj kolesarjev, med njimi tudi lanski zmagovalec dirke po Italiji Tao Geoghegan Hart (Inoes Grenadiers) in njegov moštveni kolega Richie Porte, zaradi zloma komolca pa se je poslovil tudi Rogličev moštveni kolega Tony Martin. Zaradi želodčnih težav je dirko zapustil tudi avstralski šprinter Caleb Ewan (Lotto-Soudal).

Skupni seštevek dirke Pariz-Nica po 7. etapi:



1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 26:32:01 2. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) 0:00:52 3. Alexander Vlasov (Astana-Premier Tech) 0:01:11 4. Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) 0:01:15 5. Tiesj Benoot (Team DSM) 0:01:34 6. Lucas Hamilton (Team BikeExchange) 7. Guillaume Martin (Cofidis) 0:02:06 8. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) 0:02:07 9. Jack Haig (Bahrain Victorious) 0:02:10 10. Matteo Jorgenson (Movistar) 0:02:21

Preberite še: