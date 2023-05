Italijan podrl 11 let star rekord Primoža Rogliča, padel tudi ženski rekord

Na dan, ko se je v Italiji začel Giro, so se v Kranju kolesarji znova pomenili na kolesarski dirki Vzpon na Jošt. Nekateri med njimi so se priljubljenega kranjskega vzpona lotili tudi z mislijo na to, da izboljšajo rekord Primoža Rogliča iz leta 2012. Misija je bila uspešna, Italijan Andrea Calza je izboljšal Rogličevo rekordno znamko, Laura Šimenc pa je postavila nov najhitrejši čas v ženski konkurenci.

Na startu je bilo 98 kolesarjev, za dodatno motivacijo pa je poskrbel kolesar ekipe Bahrain-Victorious Matej Mohorič, ki je prevzel vlogo uradnega starterja dirke. Na startni listi sta izstopali zlasti imeni Andrea Calza in Martin Grad, ki ju je tudi organizator v boju za izboljšanje rekorda trase štel za glavna favorita.

Dirka se je začela hitro in brez taktiziranja. Calza in Grad sta že kmalu po začetku ostala sama v ospredju, razlika nikoli ni bila večja od desetih sekund in zdelo se je, kot da se priganjata do svojih skrajnih moči. Italijanu je uspelo obdržati majhno prednost do konca in je slavil s časom 16 minut in 11 sekund, kar je pomenilo, da je za 16 sekund izboljšal Rogličev rekord (16 minut in 27 sekund), ki ga je ta postavil leta 2012, ko še ni bil profesionalni kolesar.

Matej Mohorič je prevzel vlogo starterja dirke. Foto: Organizatorji

Drugo mesto je osvojil Grad, ki je s časom 16 minut in 15 sekund zaostal za štiri sekunde, kar je pomenilo, da je tudi postavil boljši čas od prejšnjega rekorda. Stopničke za najboljše je na 3. mestu s časom 16 minut in 55 sekund dopolnil Marko Plank.

Tudi pri ženskah smo dobili nov rekord proge. S časom 19:30 je suvereno slavila Laura Šimenc in zanesljivo popravila prejšnji rekord (21 minut in 18 sekund), ki si ga je delila skupaj s Špelo Škrajnar. Stopničke sta dopolnili Dominika Zupančič Valant (21 minut in 33 sekund) in Špela Škrajnar (22 minut in 17 sekund).

Pester kolesarski dan je organizator, ki si je prislužil obilo pohval na račun organizacije, popestril z bobnarjem, ki je ritem narekoval na najbolj strmem delu proge, zaokrožil pa s pogostitvijo in praktičnimi nagradami, ki so jih med tekmovalce razdelili z žrebom.

