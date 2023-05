Arturo Gravalos izgubil življenjsko bitko

Novico so danes zjutraj sporočili iz njegove ekipe Eolo-Kometa, kjer so zapisali, da ne bodo nikoli pozabili njegovega veselja in večnega nasmeha.

Arturu Gravalosu so bolezen diagnosticirali novembra 2021, potem ko je zaradi ponavljajočih se napadov glavobola poiskal zdravniško pomoč. Pri ekipi Eolo-Kometa so v sporočilu za javnost zapisali, da je Gravalos prestal več operacij, s katerimi so skušali odstraniti tumor, a so bile te neuspešne.

"Arturo se nikoli ni vdal," so zapisali, "ker je to bilo v njegovem značaju. Nikoli ni napovedal datuma vrnitve, je pa bil jasen, da bo vsako dirko doživljal kot priložnost, ki mu jo je dalo življenje. Arturo je želel pustiti svoj pečat v športu, ki ga je tako ljubil in v katerem je pridobil toliko naklonjenosti. Življenje je v zadnjem času predenj postavilo ogromno ovir, a se je vedno znova odzval po najboljših močeh in jih premagal z največjim pozitivizmom. Nikoli te ne bomo pozabili, Arturo. Počivaj v miru," so še zapisali pri Eoli-Kometu.

Gravalos je nazadnje dirkal na dirki Giro del Medio Brenta leta 2021, to je bila njegova prva sezona med profesionalci.