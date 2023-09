Slovenec po padcu ugnal vso konkurenco

Na sobotni tekmi na srednji skakalnici v Einsiedelnu je zmagal Avstrijec Francisco Moerth s 117 in 114 metri ter 277,3 točke pred domačinom Remom Imhofom s 109 in 113,5 metra ter 271,0 točke ter Nemcem Simonom Steinbeisserjem s 113 in 109 metri ter 270,6 točke. Slovenski izplen ni bil blesteč, saj je bil na 22. mestu najboljši Jan Bombek z 243,9 točke, mesto za njim je s tretjo oceno finala, a zaradi padca 40. prve serije, končal Matija Vidic z 243,6 točke. Štiri točke je na 27. mestu osvojil še Maksim Bartolj, brez so ostali Ožbe Zupan, Patrik Vitez in Matic Jereb.

Da je v dobri formi, je Vidic znova dokazal v nedeljo, ko je bil nepremagljiv. S 111,5 in 113 metri ter 240,1 točke je prvič skočil na najvišjo stopničko na mednarodni tekmi. Drugi je bil Moerth s 107 in 111 metri ter 234,8 točke, tretji pa Poljak Andrzej Stekala s 113,5 in 107,5 metra ter 234,5 točke. Bartolj je končal na 18. mestu, preostali so ostali brez točk.

Poletni tekmi v pokalu FIS bo gostil še Beljak v začetku oktobra.

