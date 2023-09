Za slovenskimi smučarskimi skakalkami je odličen tekmovalni konec tedna na poletnem grand prixu v Rašnovu. Oba tekmovalna dneva je bil zmagovalni oder skoraj povsem slovensko obarvan.

Serijska zmagovalka Nika Križnar je zmagala na obeh tekmah in je po šestih preizkušnjah še nepremagana. V Romuniji je tako že potrdila skupno zmago poletnega grand prixa, kar ji je uspelo tretjič v karieri (2020, 2021, 2023). Še četrtič zapored je zmagovalka seštevka Slovenka, lani je zmagala novopečena mamica Urša Bogataj.

Nika Križnar o šestih zmagah na šestih tekmah:

Od Rašnova dobila, kar je želela

Uspešno se je pretekli konec tedna na tekme vrnila Ema Klinec, ki je sanirala poškodbo kolena in v Romuniji dvakrat skočila na drugo mesto. Nika Prevc je po ponesrečeni soboti v nedeljo rojakinjama delala družbo na tretjem mestu. Veseli dejstvo, da je bila med najboljšimi 15-letna Ajda Košnjek, ki je dvakrat pristala na petem mestu. Katra Komar pa je bila 14., nato pa prvič v sezoni še med deseterico.

Ema Klinec se je po težavah s kolenom uspešno vrnila v tekmovalni ritem. Foto: Vid Ponikvar

"Zelo zadovoljna, sploh s treningom tam, potem pa tekmovalni ritem, ko mi ni uspelo povsem pokazati, kar znam, a zadnji skok je bil že res lep. Kar sem želela od Rašnova dobiti, sem dobila, zdaj pa samo naprej," je po kondicijskem treningu v Kranju dejala Klinčeva, Prevčeva pa dodala: "Ob trojni zmagi sem se počutila odlično, mislim, da sta se preostali dve še bolje. Če mi prvi dan ni šlo, pa sem drugi dan 'zamenjala ploščo'. Vesela sem, da je uspelo. Moj načrt je, da še naprej čim dlje skačem, upam, da mi bo uspelo."

Košnjekova vesela predstav in družbe, od katere se uči

S prikazanim v celotnem tekmovalnem koncu tedna je bila zadovoljna Košnjekova, ki je v debitantski sezoni v tem tekmovanju trenutno deveta. "Sem zelo zadovoljna, sploh ker sem imela poleti precej težav s počepom, zdaj pa mi je to uspelo kolikor toliko popraviti," pravi najstnica iz Pristave, vesela, da se lahko uči od starejših skakalk: "Ob njih se počutim zelo dobro. Vesela sem, da jih imamo lahko ob sebi, da so lahko moj vzor, da lahko tudi od njih kaj vzamem, se kaj naučim."

"Že celo poletje se vidi nek napredek, tako da sem zelo zadovoljna, sploh v Rašnovu je bilo še malo boljše, saj sem bila prvič letos med deseterico. Upam, da se bo to dalo prenesti v zimsko sezono, v kateri si želim biti čim večkrat med 15-erico in 20-erico," pa o svojih zadnjih predstavah pravi Komarjeva.

Zoran Zupančič o uspešnem koncu tedna v Rašnovu:

"Zima bo zahtevnejša, a poletni rezultati so dokaz uspešnega dela"

Z rezultati svojih varovank je zadovoljen tudi glavni trener Zoran Zupančič, ki pa se zaveda, da bo zima, ko bo konkurenca močnejša – v grand prixu je manjkalo kar nekaj glavnih imen –, precej zahtevnejša. Želi si jasnih pravil, ki bodo ista na vseh tekmah. Foto: Grega Valančič/Sportida "Mi vselej, tudi poleti, poskušamo delovati na visoki ravni. Zadnje štiri sezone zapored smo poleti zmagali tako med posameznicami kot pokalu narodov, bo pa zima vsekakor težja, saj nas čaka zahtevnejši ritem. So pa poletni rezultati dokaz uspešnega dela. Čez poletje smo imeli mir, nobenih večjih pretresov pri tem delu ekipe, ki je zdaj prisoten na treningih. Te skakalke redno trenirajo, zavzeto delajo, dajejo vse od sebe."

Če peterica redno trenira, pa sta imeli več smole Maja Vtič, ki je v procesu rehabilitacije, in Taja Bodlaj, ki jo je resnejša bolezen poleti oddaljila od treningov.

V slovenskem ženskem taboru je poleti prišlo do spremembe v štabu. Dozdajšnji serviser Đorđe Srdić se je poslovil od ekipe, naloge serviserja bo ob fizioterapevtskih na svoja pleča prevzel Gaber Arh, ekipi pa se bo pridružil fizioterapevt Lojze Petek.

Vetrovnik prepotrebna, a draga izkušnja Skakalke so septembra v Stockholmu prvič preizkusile vetrovnik in dobile nekatere pomembne informacije. "Prvič smo šli tja, dobili izredne informacije, tudi informacije o tem, koliko so v tem vetrovniku preostale ekipe. Zanimiva, zelo potrebna izkušnja. Na začetku smo bili morda malenkost izgubljeni, so se pa dekleta s smučmi v vetrovniku znašla kar dobro, medtem ko so imela brez smuči nekaj več težav. Je pa minutaža, ki jo potrebuješ v vetrovniku, zelo draga," o izkušnji v Skandinaviji pravi Zupančič. View this post on Instagram A post shared by SloSki Nordic team (@sloskinordicteam)

Spremembam so se dobro prilagodili, si pa želi jasna pravila

Zupančič upa, da bodo še naprej zaupali v svoje delo in da bi ostali mirni, predvsem v trenutkih, ko vse ne bo šlo po željah: "Radi bi se še naučili, kako se odzvati ob neuspehu. Slej kot prej bo prišel, ampak tega se ni treba ustrašiti. Znamo skakati, znamo delati, tako da je treba tudi kakšno slabšo tekmo dobro prenesti," pravi glavni trener, ki se je moral z varovankami prilagoditi kar nekaj sprejetim spremembam pravil, predvsem pri opremi in meritvah. Nekatera še niso povsem jasna, naj pa bi postala po zadnji postaji grand prixa v Klingenthalu.

"Ni pa vse v opremi. Menim, da so glavni del trening, telesna in tehnična priprava." Foto: Reuters

"Mi smo se res dobro prilagodili na te spremembe. Že v samem štartu nam je kar v redu steklo. A morda zdaj prihaja do nekaterih novih sprememb, zato se bo treba še nekoliko prilagoditi. A to so manjše spremembe. Ni pa vse v opremi. Menim, da so glavni del trening, telesna in tehnična priprava. So pa želeli že med grand prixom spreminjati določene stvari, predvsem pri razkoraku. Sam bi rad, da se spremenijo postopki merjenja, predvsem pa, da so jasni, ne da se vsako tekmo nekaj dogaja, da smo mi, ki sodelujemo na teh tekmah, testni zajci, medtem ko se nekateri, ki jih ni na teh tekmah, mirno pripravljajo na sezono."

Za konec grand prixa v Klingenthal

Zimska sezona svetovnega pokala se bo za ženske začela v začetku decembra v Lillehammerju. Še prej pa skakalke čaka zadnja postaja poletnega grand prixa v Klingenthalu, kjer bosta 7. in 8. oktobra posamična in mešana ekipna tekma.

Križnarjeva v skupnem seštevku grand prixa, v katerem niso skakale vse najboljše iz lanske zime, zanesljivo vodi. Pred zadnjo postajo ima 284 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Alexandrio Loutitt. Tretja je Sara Takanaši, ki v Rašnovu ni skakala, četrta pa Prevčeva.