Konec kariere ene najboljših smučark skakalk

Daniela Iraschko-Stolz je začela skakati leta 1995, 2003 pa postala prva ženska, ki je na Kulmu neuradno preskočila dolžino 200 metrov. Na olimpijski premieri ženskih smučarskih skokov 2014 je osvojila srebrno medaljo. Na svetovnih prvenstvih je osvojila skupno osem kolajn, vključno s posamičnim naslovom iz Osla 2011. V sezoni 2014/15 je postala prva Avstrijka, ki si je zagotovila skupno zmago v svetovnem pokalu.

"Prišel je čas, da potegnem črto pod svojo aktivno kariero. Tisti, ki me poznajo, vedo, da bi z veseljem nadaljevala. Toda ko lahko svoj šport opravljaš tako dolgo kot jaz, se ne smeš pritoževati. To je bil čudovit čas," je dejala Iraschko-Stolz.

V dolgi karieri se je morala izjemna skakalka zaradi poškodb večkrat sprijazniti z daljšimi prekinitvami. Zadnji večji nastop na mednarodni sceni je doživela na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, kjer je kljub poškodbi kolena zasedla 12. mesto na posamični tekmi. Štajerka želi tudi v prihodnosti ostati v športu "v okviru svojih možnosti in se bolj vključiti v mladinske projekte".

"Daniela je izjemna športnica, ki je dosegla številne uspehe in je postala tudi vzornica in pionirka ženskega športa. Nedvomno je bila borka in je s svojim edinstvenim značajem pozitivno vplivala na zgodovino ženskih smučarskih skokov," pa je dejala predsednica zveze Roswitha Stadlober.