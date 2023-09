Nov dan, nova slovenska zmaga v Nemčiji

Lovro Kos je zanesljivo dobil drugo tekmo celinskega pokala v Klingenthalu, potem ko je bil prepričljiv v obeh serijah s 146,5 in 143,5 metra ter 281,2 točke. Na drugem mestu je končal Norvežan Benjamin Oestvold s 137 in 145,5 metra ter 268,7 točke, tretji je bil domačin Pius Paschke s 136 metri in 132,5 metra ter 267 točkami.

Sobotni zmagovalec Domen Prevc je pristal na osmem mestu s 135,5 in 120,5 metra ter 243,7 točke, Jernej Presečnik je s 135,5 metra in 137 metri ter 241,1 točke končal dve mesti za njim. Točke je tudi tokrat osvojil Matija Vidic, zasedel je 19. mesto, zunaj finala sta ostala Jan Bombek in Maksim Bartolj, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.