Domen Prevc pred vsemi, Lovro Kos tik pod odrom

Domen Prevc je pot do zmage tlakoval v prvi seriji s 141 metri in 121,4 točkami, ko je vodil pred domačinom Piusom Paschkejem, ki je skočil 139 metrov in zbral 120,1 točk, tretji je bil Lovro Kos s 144.5 metri in 117,9 točkami. V finalni seriji je bil s 147 metri izjemen Avstrijec, šesti po prvi seriji, Clemens Leitner, ki je z 240,2 točkami napredoval vse do drugega mesta. Paschke je s 129 metri in 239,9 točkami zaostal za njim na končnem tretjem mestu, še mesto nižje pa je bil Kos s 130 metri ter 239,6 točkami. Prvo mesto pa je uspešno ubranil Prevc, ki je v finalu skočil 132.5 metrov, zbral pa je 245,1 točk.

Jernej Presečnik je zaokrožil prvo petnajsterico po boljšem finalnem skoku, Matija Vidic je bil 27., Maksim Bartolj pa mesto za njim na 28. mestu.

“Danes sem imel srečo, posebno v prvi seriji. Skok ni bil tako dober, razmere pa so bile izjemne. Dobil sem dovolj vzgonskega vetra v drugi fazi leta, da mi je uspel dober nastop. Drugi skok je bil dober, so bile pa razmere težke. Za jutri je najbolje, da o današnjem rezultatu ne razmišljam, to bo nov dan in skušal se bom osredotočiti le na skoke," je za Smučarsko zvezo Slovenije po zmagi povedal Domen Prevc.

Jutri bo v Klingentahlu še ena tekma celinskega pokala.

