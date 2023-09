Samo dva Slovenca v finalu, najvišje Lanišek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca je imela v finalu le dva predstavnika, Anžeta Laniška, ki je napadal z osmega mesta po prvi seriji, ter Timija Zajca. Ta je imel po polovici tekme 27. izhodišče. A s 85,5 metra dolgim skokom v finalu je izgubil še eno mesto in tekmo končal na 28. Lanišek je nalogo opravil bolje, v drugi seriji je skočil 95,5 metra in napredoval za dve mesti. Le za desetinko točke je zaostal za petim Avstrijcem Stefanom Kraftom. Peter Prevc je bil s 33. mestom prekratek za drugo serijo, prav tako mladi Mark Hafnar s 44. in Žiga Jelar s 47. dosežkom prve serije.

Na vrhu je Nemec Andreas Wellinger slavil z 262,9 točke, pet točk manj je zbral njegov rojak Stephan Leyhe, ki pa je le za dve desetinki točke ugnal Avstrijca Daniela Tschofeniga.

Hinzenbach je predzadnja postaja poletne velike nagrade. V Avstriji pa sta prvič v novi sezoni po evropskih igrah v Zakopanah tekmovala tudi najboljša Slovenca Lanišek in Zajc. Sezono poletne VN so sicer najboljši slovenski skakalci skoraj v celoti izpustili, na prejšnjih tekmah so večinoma nastopali mlajši predstavniki. V Hinzenbachu bo še ena tekma v nedeljo ob 14.45, sezona pa se bo končala naslednji konec tedna v nemškem Klingenthalu.