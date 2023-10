"Smo pač v športu in se je treba prilagajati"

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec se je v poletni tekmovalni ritem vrnila pozneje kot večina rojakinj in ob vrnitvi na grand prixu v Rašnovu na dveh tekmah skočila do dveh drugih mest. Kot pravi, je na treningih skakala še bolje, a verjame, da ji bo še boljše predstave uspelo prenesti tudi na tekme. Naslednje skakalke čakajo že ta konec tedna, ko bodo sezono grand prixa, v katerem je Nika Križnar še nepremagana, končale v nemškem Klingenthalu.

Podobno kot lani, je Ema Klinec tudi letos v poletni tekmovalni ritem skočila pozneje. V poletnem času se je tako posvečala tudi rehabilitaciji kolena, ki ji je povzročal težave. "Po vajah za krepitev zadnje lože je vse skupaj bolj stabilno, tudi v telovadnici za zdaj dobro funkcioniram, naj tako ostane," pravi 25-letnica, ki je izpustila evropske igre in prvi dve postaji poletne velike nagrade.

"Kar sem želela dobiti od Rašnova, sem dobila"

Poletnemu tekmovanju se je pridružila pred slabima dvema tednoma v Rašnovu, kjer konkurenca ni bila popolna, in na obeh posamičnih tekmah skočila do drugega mesta. Obakrat je pred njo končala rojakinja Nika Križnar, ki je zmagala na vseh šestih individualnih preizkušnjah in si zanesljivo priskakala skupno zmago tekmovanja.

25-letnica je bila na zadnji postaji grand prixa dvakrat druga, v nedeljo je bil zmagovalni oder povsem slovenski. Foto: SloSki

"Lani je bilo precej podobno. Vrnila sem se se še pozneje, prvič sem štartala v Klingenthalu, a ker sem letos videla, da bi morda potrebovala še kakšno tekmo prej, sem se odločila, da štartam v Rašnovu. Zelo super zadovoljna sem bila s samim treningom, medtem ko potem prehod v tekmovalni ritem ni povsem uspel, a lahko rečem, da je bil zadnji skok v Romuniji že res lep, tako da ... Kar sem želela dobiti od Rašnova, sem dobila, zdaj pa naprej gasa ...," pravi Klinčeva, ki ji je Romunija dala lepo vzpodbudo za naprej: "Posamičnih stopničk iz Rašnova še nisem imela, tako da so take stvari vedno dobrodošle. Lepo je biti na stopničkah, še lepše, če veš, da ti je uspel lep skok."

"Upam, da zdaj tudi dokončno povedo, kaj in kako bo veljalo za zimo, saj naj bi prišlo še do nekaterih sprememb." Foto: Sportida

Želi si, da čim prej povedo, kaj bo veljalo v zimski sezoni

Pred novo zimsko sezono se bo znova treba prilagoditi na več sprememb, nekatere sploh še niso dokončne, saj naj bi zadnje informacije prišle po zadnji postaji grand prixa v Klingenthalu. Klinčeva si želi, da bi bila pravila jasna že bolj zgodaj.

"Treba se je bilo in se bo prilagoditi. Še vedno stremimo, da bi imeli čim boljšo opremo. Videti je, da smo se kar dobro prilagodili, verjamem pa, da so povsod še kakšne rezerve. Upam, da zdaj tudi dokončno povedo, kaj in kako bo veljalo za zimo, saj naj bi prišlo še do nekaterih sprememb. Te informacije naj bi prišle po Kingenthalu. Smo pač v športu in se je treba prilagajati."

Zimska sezona svetovnega pokala se bo za skakalke začela v začetku decembra v Lillehammerju. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Začetek zimske sezone decembra na Norveškem

Zimska sezona svetovnega pokala se bo za skakalke začela v začetku decembra v Lillehammerju, pred tem pa bodo poletni grand prix končale ta konec tedna v Klingenthalu, kjer jih čaka še zadnja individualna tekma in mešana ekipna tekma.

"Želim ostati mirna, slediti ciljem, planom, verjamem, da se bo iz vsega nekaj izcimilo," ob pogledu v prihodnost še pravi tretja skakalka zadnje zime in svetovna rekorderka.