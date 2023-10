Slovenci skromni, prva točka za Prevca, Zajc diskvalificiran, zmaga v Švico

Zmagovalec druge tekme poletnega grand prixa v Hinzenabchu je Švicar Gregor Deschwanden, na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Bolgar Vladimir Zografski in Avstrijec Daniel Tschofenig. Do točk znova le dva Slovenca. Najvišje je bil na 14. mestu Anže Lanišek, na 30. pa je končal Peter Prevc, ki je po grdem padcu v Planici prvič prišel do točk na mednarodni tekmi. Mark Hafnar je na 31. mestu za las zgrešil finale, Žiga Jelar se s 36. prav tako ni uvrstil v drugo serijo, Timi Zajc pa je bil v prvi seriji diskvalificiran.

Nedeljska tekma grand prixa je največ zadovoljstva prinesla Švicarju Gregorju Deschwandnu (88m; 91 m), ki je z odličnim finalnim skokom s četrtega mesta skočil do zmage. Za 1,9 točke je prehitel vodilnega v skupnem seštevku Bolgara Vladimirja Zografskega (89; 87), ki je bil drugi že po polovici. Zmagovalni oder je zaključil Avstrijec Daniel Tschofenig, po prvem skoku (90,5) mu je kazalo še bolje, saj je vodil, a se mu finalni skok ni posrečil, skočil je 86 metrov in zdrsnil na tretje mesto. Tretjo pozicijo je po polovici držal Turek Fatih Arda Ipcioglu, ki mu je z 91 metri uspel najdaljši skok, a je v finalu z zgolj 86 metri zdrsnil na deseto mesto.

Tako kot v soboto sta do točk prišla dva od petih Slovencev. Znova je bil najvišje Anže Lanišek, ki je bil po prvi seriji s 87,5 metra sedmi, v finalu pa je po 84 metrih končal kot 14. Do prve točke poletnega grand prixa je na četrti tekmi prišel Peter Prevc. V finalu je izgubil dve mesti in zasedel 30. mesto.

Anže Lanišek je po sobotnem šestem mestu tokrat pristal na 14. Foto: Sportida

Hafnar in Jelar prekratka za finale, Zajc diskvalificiran

Mark Hafnar je na 31. mestu za 0,3 točke zgrešil finale, Žiga Jelar je bil na 36. mestu prav tako prekratek za točke. Timi Zajc, ki je v soboto ob Lanišku kot edini Slovenec osvojil točke, pa je bil v prvi seriji diskvalificiran.

Slovenci so prvič v letošnji sezoni skakali v močnejši zasedbi - prvič so bili na delu Lanišek, Zajc in Jelar -, pred tem so priložnost dobili mlajši.

Vrstni red, Hinzenbach 1. Gregor Deschwanden 246,6 točke

2. Vladimir Zografski 244,7

3. Daniel Tschofenig 244

4. Andreas Wellinger 242,8

5. Manuel Fettner 242,2

...

14. Anže Lanišek 232,3

...

30. Peter Prevc 209,5

31. Mark Hafnar

36. Žiga Jelar

diskvalifikacija: Timi Zajc

Prihodnji teden za konec v Klingenthal

Zadnja postaja poletnega grand prixa za skakalce in skakalke bo konec prihodnjega tedna Klingenthal, kjer skakalce čaka ena posamična in ena mešana ekipna tekma.

Na posamični bosta za skupno zmago obračunala Zografski in Deschwanden, Bolgar ima 34 točk prednosti. Tretje mesto si je že zagotovil Ren Nikaido.