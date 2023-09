Slovenci tokrat v najmočnejši zasedbi letošnjega poletja

Pred smučarskimi skakalci je predzadnja postaja poletnega grand prixa. V soboto in nedeljo jih čakata dve posamični tekmi v Hinzenbachu. Slovenci na dozdajšnjih preizkušnjah velike nagrade niso sodelovali z najmočnejšimi orožji, tokrat pa bo slovenska zasedba precej močnejša. Ob Petru Prevcu, ki se je v tekmovalni ritem vrnil pretekli konec tedna v Rasnovu, in Marku Hafnarju bodo tekmovali še Anže Lanišek, Timi Zajc in Žiga Jelar.

Za moško skakalno karavano so tri postaje poletnega grand prixa, ki je potekal v okrnjeni konkurenci. Tudi slovenski tabor ni nastopal v polni postavi, prihajajoči konec tedna v Hinzenbachu pa bo prvič nastopil z več prvokategorniki.

Ob Petru Prevc, ki je pretekli konec tedna v Rasnovu tekmoval prvič po grdem padcu ter vknjižil 35. in 36. mesto, in Marku Hafnarju, ki je bil 15. in peti, bodo tokrat slovenske barve zastopali tudi Anže Lanišek, Timi Zajc in Žiga Jelar. Lanišek je lani na tem prizorišču zaostal le za Dawidom Kubackim.

Prvič v tej sezoni poletne velike nagrade bodo tekmovali tudi Rjoju Kobajaši, Stefan Kraft, Michael Hayboeck, Andreas Wellinger, Manuel Fettner, Jan Hoerl, Daniel Tschofenig ...

Trenutno vodilni v seštevku grand prixa je Bolgar Vladimir Zografski (500 točk), drugi je Švicar Gregor Deschwanden (414), tretji pa Ren Nikaido (305).

Sobotna tekma bo ob 16. uri, nedeljska ob 14.45.

Nika Križnar si je že zagotovila skupno zmago grand prixa v ženski konkurenci. Foto: Grega Valančič

Skakalci bodo sezono poletnega grand prixa končali v Klingenthalu, kjer bosta 7. in 8. oktobra posamična tekma in mešana ekipna tekma. V ženski konkurenci si je skupno zmago že zagotovila Nika Križnar.