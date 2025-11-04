Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Torek,
4. 11. 2025,
15.15

33 minut

alpsko smučanje Lindsey Vonn rodeo

Torek, 4. 11. 2025, 15.14

33 minut

Naslednja velika avantura smučarske zvezdnice

Lindsey Vonn vse bolj navdušuje rodeo in vihtenje lasa

M. P.

Lindsey Vonn | Foto Reuters

Lindsey Vonn

Foto: Reuters

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je trenutno povsem osredotočena na priprave za februarske olimpijske igre. Ima pa v mislih že, kaj bo počela, ko dokončno sklene tekmovalno kariero v alpskem smučanju. Ukvarjala bi se z rodeom oziroma z vihtenjem lasa. Tudi za to tekmovanje obstaja svetovno prvenstvo.

Lindsey Vonn, štirikratna dobitnica velikega kristalnega globusa, pa olimpijskega in svetovna prvakinja, se je v minuli zimi vrnila na bele strmine. Po petletni odsotnosti se je pri starosti 40 let uvrstila tudi na zmagovalni oder. Na marčevskem superveleslalomu v Sun Valleyju je osvojila drugo mesto. Bila je 13. v superveleslalomskem in 18. v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Novo tekmovalno zimo sredi decembra začenja s tremi tekmami v St. Moritzu. Osrednja želja ameriške zvezdnice so februarske olimpijske igre. 

To bi utegnila biti njena zares zadnja sezona v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Bo pa zagotovo aktivna ostala tudi po smučarski karieri. Nedavno je na ameriški televiziji v oddaji Today razkrila, s čim bi se rada bolj aktivno ukvarjala. Z rodeom! "Letos poleti sem začela vihteti laso. Po olimpijskih igrah bom postala kavbojka. Mislim, da bi bil rodeo lahko moja naslednja velika avantura." Na družabnih omrežjih je že objavila nekaj posnetkov vihtenja lasa. Te veščine jo uči večkratni svetovni prvak Cody Ohl.

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin ne bo kot Lindsey Vonn
alpsko smučanje Lindsey Vonn rodeo
