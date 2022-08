Vili Resnik: "Znebil bi se lastnosti, ko je človek predober in podoben oslu" #video

Je priljubljen in energični pevec, hkrati pa tudi glasbenik, za katerega lahko rečemo, da je legenda, saj so hiti, ki jih še vedno prepeva, ponarodeli. Z Vilijem Resnikom smo se pogovarjali tudi v tokratnem Trendičveku v katerem je med drugim razkril, katera je največja neumnost, ki jo je naredil, kdo je naredil prvi korak, da sta z Miranom Rudanom zakopala bojno sekiro, kakšen je njegov najboljši odklop, kdaj mu je medijska prepoznavnost najbolj koristila in katera je bila najbolj nenavadna anekdota z oboževalkami.

Foto: Ana Kovač

Vili Resnik je na slovenski glasbeni sceni že več kot 30 let. Glasba ga je navduševala že kot otroka, saj se je z njo začel ukvarjati v 5. razredu osnovne šole. Takrat se je odločil, da bo postal kitarist. V nadaljevanju je sodeloval v nekaj rockovskih skupinah, v katerih je igral in pel, med drugim pa je bil tudi član heavy metal zasedbe. Ljudem se je najbolj usidral v srca, ko je začel sodelovati s skupino Pop Design, s katero so bili na vrhuncu slave in nizali uspešnico za uspešnico. Od leta 1996 pa je Vili nadaljeval solistično kariero in nas s skladbo Naj bogovi slišijo zastopal tudi na izboru za pesem Evrovizije.

Foto: Ana Kovač

Naslednje leto bo dopolnil jubilejnih 60, a leta zelo dobro skriva, saj je še vedno poln energije, ki jo na nastopih deli med svoje občinstvo. Zadnje čase je veliko časa preživel v studiu in ustvaril novo skladbo ter videospot z naslovom "Lepa za umret", ki ga bo med občinstvo poslal v začetku septembra. "To bo izjemno čustvena skladba, ki bo navdušila predvsem dekleta," nam je zaupal sogovornik.

Foto: Ana Kovač

V prostem času pa Vili rad kolesari, rad ima tako morje kot gore, najraje pa se druži z iskrenimi ljudmi. A za njim je tudi že nekaj težkih življenjskih preizkušenj, ki pa jih je premagal in kljub vsemu pozitivno gleda na svet in razveseljuje ljudi. Zanimivo je tudi to, da je pred leti zapustil veliko mesto in se preselil na Primorsko, kjer je spoznal drugo ljubezen Tamaro, hkrati pa je pevec oče štirim otrokom in tudi ponosni dedek. "Najpomembnejše se mi zdi spoštovanje do drugih in sebe, poštenost in sposobnost reči oprosti," razmišlja o ljudeh in življenju.

Foto: Ana Kovač

Z Vilijem smo se družili tudi v tokratnem zadnjem Trendičveku. V njem je med drugim razkril, katera je največja neumnost, ki jo je naredil, kdo je naredil prvi korak, da sta ta z Miranom Rudanom zakopala bojno sekiro, kakšen je njegov najboljši odklop, kdaj mu je medijska prepoznavnost najbolj koristila in katera je bila najbolj nenavadna anekdota z oboževalkami.