Po več letih spora bosta Miran Rudan in Vili Resnik združila moči in na prvem skupnem koncertu izvedla največje uspešnice skupine Pop Design, katere člana sta bila. Na razprodanem koncertu v prestolnici bosta skupaj praznovala svoji izjemni glasbeni karieri. Med vidnejšimi dogodki tega konca tedna so še koncert violinista Andréja Rieuja v Stožicah, Slovenski festival vin in odprtje prvega čokoladnega muzeja v Sloveniji.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Klasična glasba v Stožicah

Koncertne odre bodo tresli številni slovenski in tuji glasbeniki. Po jubilejnem koncertu v Stanežičah, kjer je obeležil 30. obletnico glasbenega ustvarjanja, Magnifico v petek prihaja v Šentilj v Slovenskih goricah. "Tam bodo fini ljudje, lepa dvorana, krasen ambient," je v povabilu na koncert dejal 58-letni glasbenik. V Domu kulture Kamnik bodo medtem gostili koroškega kantavtorja Adija Smolarja, v Gledališču Park Murska Sobota pa Gregorja Ravnika.

Še bolj pestro in veličastno bo v soboto, ko se v Areno Stožice vrača ljubljenec slovenskega občinstva André Rieu. Nizozemski violinist in dirigent, čigar koncerti vsako leto navdušijo več kot 600 tisoč gledalcev po vsem svetu, bo skupaj z njegovim orkestrom Johanna Straussa navdušence klasične glasbe popeljal v svet muzikalov, oper, filmov in priljubljenih valčkov. Oder Dvorane Campus na Ptuju bodo medtem zavzeli člani rock skupine Siddharta, v Portorožu pa bo zbrane zabaval hrvaški zvezdnik Tony Cetinski.

Zgodil se bo še en poseben dogodek – prvi skupni koncert dveh velikanov slovenske glasbe. Miran Rudan in Vili Resnik bosta v ljubljanskem Media Centru zakopala bojno sekiro in skupaj z obiskovalci praznovala svoji izjemni glasbeni karieri, ki se raztezata čez pet desetletij. Glasbeni spektakel, na katerega smo čakali dolga leta in je bil po najavi razprodan v le nekaj dneh, bo unikaten poklon slovenski glasbi in avtorjem številnih hitov, ki jih bosta tokrat prvič izvedla skupaj.

André Rieu se z Orkestrom Johanna Straussa vrača v Slovenijo. Foto: Guliverimage

Vino, kava in čokolada

Ljubiteljem kulinaričnih dogodkov ne bo dolgčas. Še posebej pestro bo v Ljubljani, kjer se bodo ves konec tedna odvijali kar štirje. Med vidnejšimi je zagotovo Slovenski festival vin, ki slovi kot najprestižnejši dogodek s področja kulture pitja vina in bo letos potekal v že 26. izvedbi. Organizatorji napovedujejo izjemno bogat festival, na katerem pričakujejo več kot 110 vinarjev iz vseh vinorodnih dežel Slovenije in tujine ter več kot 550 vzorcev vina.

Poleg vina boste lahko v prestolnici okusili tudi kavo, ki jo bodo pripravili strokovnjaki. Na sporedu je namreč Slovenia Coffee Expo, kjer bo poleg pokušin in prikazov priprave kave tudi bitka za naziv najboljšega barista v državi. Čaka vas nepozaben dan, poln okusov, vonjev in doživetij, kjer lahko odkrijete, zakaj je kava več kot le pijača.

Če imate raje čokolado, pa se lahko udeležite odprtja prvega čokoladnega muzeja v Sloveniji – Chocolarium Ljubljana. Prav vsak obiskovalec bo lahko ustvaril in okrasil svojo čokolado, ob tem pa se posladkal z degustacijo pralinejev in pijačo dobrodošlice. Obiščete lahko tudi festival November Gourmet Ljubljana, ki se v prestolnici odvija ves mesec. Ne zamudite raznovrstnih prireditev, katerih rdeča nit sta dobra hrana in vino.

Častni pokrovitelj 26. Slovenskega festivala vin je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Foto: STA

Degustacije vina bodo v ospredju tudi na Primorskem, kjer bo potekalo Altroke Martinovanje. Dogodek bo združil vrhunske vinarje iz slovenske Istre in bližnje Furlanije-Julijske krajine in bo potekal ob 1.500. obletnici mesta. Na ta dan, 16. novembra, se bo Mestna občina Koper tudi slavnostno pridružila združenju Citta’ del Vino (Mesto vina).

V bližnjem Strunjanu pa bodo vso pozornost namenili kakijem. Pripravljajo namreč že 21. Praznik kakijev. Slastne strunjanske kakije boste lahko kupili sveže ali v obliki različnih kulinaričnih dobrot, se udeležili delavnice o pridelavi in uporabi ali tekmovanja za največji strunjanski kaki.

Kaki je sadež jeseni in nekoč hrana bogov. Vsebuje veliko vitaminov, mineralov in antioksidantov. Foto: Shutterstock

Martinovanj še ni konec

Čeprav smo praznik sv. Martina praznovali v ponedeljek, se martinovanja nadaljujejo še ta konec tedna. V petek se lahko odpeljete v Ilirsko Bistrico (Vrbovo), kamor prihaja trenutno ena najbolj priljubljenih narodnozabavnih skupin Fehtarji.

V soboto pa lahko martinujete še na Ptuju ali Vrhniki. Na Štajerskem bodo za zabavo poskrbeli Luka Basi, Dejan Vunjak in Polkaholiki, na Notranjskem pa Ines Erbus in Mladi Gamsi.

Fehtarji že nekaj časa veljajo za eno najbolj priljubljenih narodnozabavnih skupin pri nas. Foto: Rok Deželak, Žan Zajc

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: