Frontman in pevec svetovno znane zasedbe Coldplay Chris Martin se je v nedeljo na odru dvorane Marvel Stadium v avstralskem Melbournu dobesedno vdrl v oder. Neljub spodrsljaj se je zgodil med njegovim nagovorom občinstva in hoji vzvratno, ko je padel v odprtino na odru, ki je najverjetneje namenjena prehodu iz pododrja.

Martin se v manjši nezgodi ni poškodoval in občinstvu dal vedeti, da trenutek ni bil načrtovan, nato pa se je zahvalil enemu izmed članov osebja, ki mu je iz pododrja vsaj malce pomagal ublažiti nesrečen padec v loputo. Kot se je še pošalil Martin, je s padcem skoraj pristal na platformi YouTube, kjer uporabniki radi delijo posnetke manjših nesreč in padcev.

Pred prvim koncertom v mestu zbolel njihov basist

Kasneje je pevec lahko nadaljeval še zadnji, četrti koncert zasedbe Coldplay v Melbournu, ki je del njihove turneje Music Of The Spheres. Pred prvim koncertom v mestu pa je bil zaradi bolezni odsoten tudi basist skupine Guy Berryman, ki je pred koncertom zbolel. "Nocoj je bilo prvič v zgodovini naše skupine, da smo odigrali nastop brez vseh štirih članov na odru," so Coldplay zapisali v objavi na Instagramu.

Britanska rock zasedba se po koncertih v Melbournu odpravlja na štiri koncerte v Sydney, nato pa se bo preselila v Auckland na Novi Zelandiji, njihova turneja pa se bo končala z desetimi koncerti na stadionu Wembley v Londonu, ki se bodo začeli 22. avgusta prihodnje leto.

Martinova nesreča je podobna padcu ameriške pevke Olivie Rodrigo, ki je prav tako nedavno nerodno padla na nastopu v Rod Laver Areni v Melbournu, številni komentatorji pa so bili prepričani, da je šlo za nameren in načrtovan padec.

Oglejte si še: