Nov derbi v severnem Londonu

Z obračunom Newcastla in Bournemoutha se bo danes začel 22. krog angleške premier lige. Srake so v izvrstni formi, saj so dobile devet zaporednih srečanj na vseh tekmovanjih. Vodilni Liverpool bo po dveh remijih možnost za vrnitev na zmagovite tirnice iskal na gostovanju pri Brentfordu, Arsenal pa v zadnji sobotni tekmi čaka derbi z Aston Villo.