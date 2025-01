Norišnica na Old Traffordu, Diallo preprečil novo blamažo Uniteda

Nogometaši Arsenala so v 21. krogu angleškega državnega prvenstva premagali Tottenham z 2:1. Po slavju na londonskem derbiju so varovanci Mikela Artete napredovali na drugo mesto razpredelnice, za vodilnim Liverpoolom, ki je remiziral na gostovanju v Nottinhamu, zaostajajo s tekmo več štiri točke. Manchester United je v zadnji tekmi 21. kroga na Old Traffordu dolgo časa zaostajal proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu, a je nato v zaključku srečanja Amad Diallo s tremi zadetki poskrbel za imeniten preobrat..

Vodilni Liverpool je v torkovi tekmi gostoval na City Groundu pri Nottingham Forestu, največjem presenečenju sezone, pri katerem Miran Pavlin opravlja vlogo tehničnega direktorja. Tekma se je končala z 1:1. Domači so odlično odigrali prvi polčas. Iz praktično prve nevarne akcije so v osmi minuti povedli, lepo akcijo je z diagonalnim strelom po tleh z leve strani v nasprotni kot zaključil Chris Wood, do odmora pa tekmecem niso dovolili prave priložnosti.

V drugem polčasu so gosti vendarle zaigrali, kot znajo, za izenačenje pa sta poskrbela rezervista. V 66. minuti je Kostas Cimikas izvedel kot, v kazenskem prostoru pa je bil najspretnejši Diogo Jota, ki je z glavo poslal žogo v mrežo. Do konca je imel Liverpool še nekaj priložnosti, toda izid se ni spremenil.

Prvak Manchester City je želel na gostovanju pri Brentfordu dokazati, da je rezultatske krize dokončno konec. Ni mu uspelo, iztržil je le točko ob remiju z 2:2. Cityju se je sicer na gostovanju obetala tretja zaporedna zmaga. Z goloma Phila Fodna, prvič je bil uspešen v 66. minuti po podaji Kevina De Bruyna, drugič pa 12 minut pozneje po odbitku strela Savinha, je vodil z 2:0. A do konca četa Pepa Guardiole ni zadržala vodstva, domači so najprej v 82. minuti znižali, v drugi minuti sodniškega dodatka pa prek Christiana Noergaarda tudi izenačili.

Chelsea do točke v zadnjih sekundah

Reece James je popeljal modre do točke. Foto: Reuters Točko je v sodnikovem dodatku, natančneje v njegovi peti minuti, osvojil tudi Chelsea. Londončani so proti Bournemouthu sicer na začetku povedli, ko je lepo podajo v prazen prostor Nicolasa Jacksona izkoristil Cole Palmer. Toda gosti so pripravili preobrat predvsem po zaslugi Antoina Semenya, ki je najprej izsilil enajstmetrovko, nato pa dosegel še mojstrski zadetek. Toda domačim je v izdihljajih tekme le uspelo izenačiti, strelec je bil Reece James.

Na vrhu ostaja Liverpool, ki pa ima po torkovem remiju proti Nottingham Forestu (1:1) nekoliko manjšo prednost pred tekmeci. Rdeči iz mesta Beatlov imajo 47 točk ob odigrani tekmi manj, po 11. zaporedni tekmi brez poraza v prvenstvu sledi Arsenal s 43 točkami, Nottingham je tretji z 41.

Topničarji do sladke zmage

Tottenham je dvoboj na Emiratesu začel bolje in v 25. minuti povedel, zadel je Heung-min Son. Še do polčasa so topničarji pripravili preobrat. Najprej jim je z zadetkom v lastno mrežo pomagal Dominic Solanke v 40. minuti, štiri minute kasneje pa je bil natančen Leandro Trossard.

V drugem delu je imel precej lepše priložnosti Arsenal, a se je Tottenham uspešno branil, na drugi strani pa niti ni imel resnih priložnosti za delitev plena na 176. ligaškem londonskem derbiju. Topničarji so dobili 73 od teh dvobojev.

