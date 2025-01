Erling Haaland je podpisal rekordno novo devetinpolletno pogodbo z Manchester Cityjem. Norvežana nova pogodba s prvaki angleške nogometne lige veže do leta 2034, napadalec pa je izjavil, da je "super srečen in ponosen", poročajo angleški mediji.

Norvežan, ki je prej imel pogodbo do leta 2027, je pridobil status fenomena pri Cityju, saj je dosegel 111 golov na samo 125 tekmah, odkar je poleti 2022 podpisal pogodbo ter se iz Borussie Dortmund preselil na Otok, piše Guardian. V svoji prvi sezoni je dosegel 52 golov, ko je City leta 2022 dosegel trojček v sezoni 2022/23.

Dolžina pogodbe je rekordna za igralca v domači konkurenci angleške lige, njegova osnovna plača pa naj bi znašala približno 500.000 funtov (592.000 evrov) na teden.

Odločitev je bila lahka

"Zelo sem srečen. Ponosen sem. Težko je ubesediti, ker gre za velik trenutek. Srečen sem in to je prava beseda. Veselim se, da bom tukaj ostal dolgo časa," je bil v izjavi za klubsko spletno stran zadovoljen 24-letni skandinavski zvezdnik.

"Ko sem govoril z ljudmi v klubu, sem pri vseh začutil, da smo lačni zmag in da še naprej uživam enako podporo, ki sem jo zadnjih nekaj let dobival od upravnega odbora, od šefov in od Pepa Guardiole, zato je bila odločitev sila lahka. Navdušen sem," je dodal Haaland, ki niti za trenutek ni okleval, ko se je odločal o podaljšanju sodelovanja.

"Zelo hitro je šlo in to je dobro. To pomeni, da uživam."

Pri Cityju je Haaland osvojil dva naslova premier league, pokal FA, Community Shield, ligo prvakov, Uefin superpokal in Fifino klubsko svetovno prvenstvo.

"Ostal bom dolgo časa," je dejal Haaland: "Zdaj se lahko popolnoma osredotočim na to, da bom še boljši, saj bom tukaj ostal dolgo. Popolna osredotočenost na moje nastope in na to, da bom še boljši, da bi vsem navijačem dali, kar si želijo."

Preberite še: