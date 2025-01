Še pred poldrugim letom je Nejc Gradišar komaj spoznaval 1. SNL in se dokazoval v prvoligaškem nogometu kot napadalec Rogaške, nato pa je sledil skokovit napredek. Postal je prvi strelec črno-belih iz Rogaške Slatine, dosegel zadetek na prijateljski tekmi članskih "B" reprezentanc v ZDA, si prislužil prestop na Madžarsko, nato pa mladi reprezentanci pomagal do zgodovinskega preboja na Euro 2025. In to na krilih njegovega zadetka za odločilno točko, priborjeno v Avstriji (1:1).

Pred enim letom je prinesel Sloveniji zmago na prijateljski tekmi v San Antoniu proti ZDA. Foto: Reuters

Na Madžarskem je bil pri Fehervarju tretji najboljši strelec jesenskega dela prvenstva, nato pa je sledila imenitna ponudba iz Kaira. Ni se obotavljal, ampak sklenil donosno pogodbo, katera mu bo v več letih prinesla več milijonov evrov. Postal je novi napadalec Al Ahlyja, največjega afriškega kluba, za katerega stiska pesti v Egiptu in drugod po svetu več kot 30 milijonov navijačev.

Prvič jih je v dobro voljo spravil že na krstni tekmi. Švicarski trener Marcel Koller ga je, čeprav je prispel v Kairo šele v petek, poslal v ogenj že na nedeljskem velikem derbiju. Al Ahly je gostil vodilni klub Pyramids. Slednjega vodi hrvaški strateg Krunoslav Jurčić, ki je pred leti pustil dober vtis pri navijačih Maribora, trenutno pa mu gre odlično, saj je s svojimi varovanci na vrhu lestvice.

Vsi zadetki na razburljivem srečanju v Kairu:

ريمونتادا أهلاوية في دقيقتين بعد تقدم بيراميدز بهدفين دون مقابل 🔥



أهداف تعادل الأهلي وبيراميدز ( 2 / 2 )💥⚽ pic.twitter.com/bngHQMsJ1t — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 26, 2025

Prvenec po zgolj desetih minutah

Al Ahlyju na stadionu Cairo International v Kairu sprva ni šlo vse po željah. Pyramids so, čeprav so imeli od 41. minute igralca manj, dobili prvi polčas z 1:0, nato pa prednost v 51. minuti še podvojili. Takrat je bil na igrišču že Nejc Gradišar. V igro je vstopil na začetku drugega polčasa in pomagal svojemu klubu do preobrat. Al Ahly je v nekaj minutah izenačil na 2:2, drugi zadetek in s tem končni rezultat pa je v 56. minuti dosegel prav 22-letni Slovenec. Tako je poskrbel za sanjski debi v Egiptu.

Za uvodni zadetek v Egiptu je Gradišar potreboval le 10 minut:

Love at first kick 😍 ❤️ pic.twitter.com/NhqmeXSJiF — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) January 26, 2025

بداية مثالية لمهاجمنا الجديد جراديشار 🦅❤️ pic.twitter.com/zw4gIsQZSm — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 26, 2025

Večer bi se lahko končal še lepše, če bi njegova ekipa v sodnikovem podaljšku izkoristila kazenski strel za zmago, a je ostalo pri 2:2. Za 11-metrovko je bil najbolj zaslužen prav Slovenec, saj je sodnik pokazal na belo točko po prekršku nad njim, a je njegov soigralec zapravil priložnost. Mrežo tekmeca je želel premagati s "panenko", a je zatresel prečko. Tekma se je končala brez zmagovalca.

Pyramids, ki so tako prekinili niz štirih zaporednih zmag v prvenstvu, po desetih krogih z 21 točkami ostajajo na vrhu lestvice. Al Ahly zaostaja le eno točko, tretjeuvrščeni Ceramic Cleopatra pa dve, tako da se obeta še pestro nadaljevanje sezone, v katerem bi lahko Gradišarja, če bo nadaljeval v podobnem slogu, v Egiptu čakalo še veliko lepega.

Nenazadnje ga poleti čaka tudi nastop na razširjenem svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, kjer se bo Al Ahly v prvi tekmi pomeril prav proti Interju iz Miamiju, pri katerem nastopa Lionel Messi. Gradišarja pa to poletje čaka tudi Euro do 21 let na Slovaškem ...