Verbič ima novega trenerja

Romun, ki je poleg romunskih in ruskega Zenita treniral turške in tudi številne italijanske klube na čelu z Interjem, je bil brez dela 18 mesecev, vse od takrat, ko je zapustil turško reprezentanco. "Pogrešal sem Ukrajino. Želel sem se vrniti v državo, kjer sem dosegal največje uspehe," je ob podpisu pogodbe dejal Lucescu, nekoč tudi romunski selektor.

Dinamo je v minulem državnem prvenstvu četrtič zaporedoma postal podprvak, zadnjega naslova se je veselil leta 2016, ko je bil trener serijskega prvaka Šahtarja, ki je letos Kijevčane prehitel za 23 točk, prav Romun.

Daniel Baier po 12 letih zapustil Augsburg

Daniel Baier ni več član Augsburga. Foto: Reuters Daniel Baier je po dolgih 12 letih zapustil nemški prvoligaški nogometni klub Augsburg, so sporočili iz tega bavarskega kolektiva. Obe strani sta se odločili za sporazumno prekinitev pogodbe. 36-letni Baier je od leta 2008 odigral 335 tekem za Augsburg in bil tudi soigralec slovenskega napadalca Tima Matavža med letoma 2014 in 2017.

"Daniel Baier je prišel v Augsburg še v času, ko smo igrali v drugi ligi in je eden najbolj zaslužnih, da smo leta 2011 napredovali v elitno bundesligo. V našem klubu je pustil globoke sledi, je rekorder po številu nastopov v bundesligi, a se zaveda, da so leta naredila svoje," je dejal generalni direktor kluba in nekdanji nemški reprezentant Stefan Reuter, ki je nekoč igral za Bayern iz Münchna in Borussio iz Dortmunda ter italijanski Juventus.

Vodstvo Augsburga je dejalo, da bo priredilo poslovilno tekmo za Baierja, a natančen termin tega dogodka še ni določen.

Preberite še: