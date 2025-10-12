Gretchen Walsh še naprej ruši rekorde

Ameriška plavalka Gretchen Walsh je na tekmi svetovnega pokala v kratkih bazenih v mestu Carmel v ameriški zvezni državi Indiana postavila nov svetovni rekord v disciplini 50 metrov delfin. Svoj prejšnji svetovni rekord je izboljšala za 22 stotink in zdaj znaša 23,72 sekunde, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za 22-letno plavalko je to sicer zadnji v nizu svetovnih rekordov, ki jih je izboljšala v manj kot dveh letih. Takoj je po podatkih specializirane spletne strani SwimSwam.com Walsh v manj kot letu dni med junijem lani in majem letos postavila ali izboljšala kar 13 svetovnih rekordov.

Prejšnjo najboljšo znamko na 50 metrov v kratkih bazenih je postavila lani na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Budimpešti. Walsh je sicer svetovna rekorderka tudi na 100 metrov v kratkih bazenih in v enaki disciplini v olimpijskih bazenih, kjer je že dvakrat izboljšala lasten svetovni rekord. Nazadnje se je to zgodilo 3. maja letos, ko je na tekmovanju Pro Swim Series v Fort Lauderdaleu plavala 54,60 sekunde.

Njena prejšnja najhitrejša rezultata sta znašala 55,09 in 55,18. Zanimivo je, da lani v omenjeni disciplini ni postala olimpijska prvakinja, saj je bila lani v Parizu od nje boljša rojakinja Torri Huske z izidom 55,59. Na olimpijskih igrah je Walsh sicer osvojila zlati medalji v ženski in mešani štafeti 4 x 100 metrov mešano ter v ženski štafeti 4 x 100 metrov prosto.

Na tekmovanju v Carmelu so gledalci lahko videli tudi zanimiv dvoboj med ameriškim plavalcem Shaineom Casasom in štirikratnim olimpijskim prvakom iz Pariza Francozom Leonom Marchandom, ki ga je v disciplini 200 metrov mešano dobil Američan.

Slednji je ob tem z izidom 1:49,43 postavil tudi nov ameriški rekord. Marchand, svetovni rekorder v omenjeni disciplini z izidom 1:48,88, je tokrat zabeležil čas 1:49,73 in zasedel drugo mesto. Oba tekmovalca sicer trenirata pod vodstvom ameriškega trenerja Boba Bowmana.

V ženski konkurenci sta se odvila zanimiva dvoboja tudi v disciplinah 100 metrov hrbtno in 200 metrov prosto. V prvi je s časom 54,92 slavila Američanka Regan Smith in tako premagala olimpijsko in svetovno prvakinjo Kaylee McKeown iz Avstralije.

Na 200 metrov prosto pa sta za dvojno avstralsko zmagoslavje poskrbeli Mollie O'Callaghan in Lani Pallister.

