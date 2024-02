Smučarski skakalci so po Lake Placidu že zbrani v Saporu, kjer jih v soboto in nedeljo čakata individualni preizkušnji, že v petek ob 8. uri po srednjeevropskem času pa prve kvalifikacije. V teh bo nastopil tudi ljubljenec občinstva Noriaki Kasai. Enainpetdesetletni rekorder po številu nastopov v svetovnem pokalu se bo poskušal uvrstiti na svojo 570. tekmo svetovnega pokala. Glede na zadnje predstave upravičeno upa, da se mu po štirih letih znova uspe vrniti na tekmo te ravni.

Moška skakalna karavana se je iz ZDA preselila na Japonsko, kjer bosta ta konec tedna dve posamični tekmi. Ljubitelji smučarskih skokov se nadejajo, da na vsaj eni vidijo veterana Noriakia Kasaia.

51-letni Japonec še zdaleč ni pripravljen na konec kariere. Še več, v letošnji sezoni je dvignil formo in na večini tekem drugorazrednega celinskega pokala premagoval tudi tri desetletja mlajše rojake. Na dveh domačih pokalih v Saporu je skočil na stopničke, prvič, odkar se je srečal z abrahamom, je tudi zmagal.

S spodbudnimi predstavami, v začetku tedna je skočil prek 140 metrov in zaostal le za Keičijem Satom, si je prek nacionalnega paketa prislužil mesto v ekipi za Saporo. To ob omenjeni dvojici sestavljajo še Rjoju Kobajaši, Ren Nikaido, Junširo Kobajaši, Naoki Nakamura, Taku Takeuči, Sakutaro Kobajaši in Asahi Sakano.

51-letnik je s 569. nastopi rekorder po številu tekem svetovnega pokala. Foto: Reuters

Trojica skakalcev z največ nastop na kupu

Kasai je nesporni rekorder po številu nastopov na tekmah svetovnega pokala. Trenutno je pri številki 569 in je eden zgolj dveh, ki se lahko pohvalita s 500 tekmami. Pretekli konec tedna je to uspelo še 42-letnemu Švicarju Simonu Ammannu. Na tretjem mestu je še vedno aktivni Kamil Stoch s 428. nastopi na tekmah najvišje ravni.

36-letni Poljak je na družbenem omrežju objavil fotografijo trojice iz Sapora in sprožil pravo "komentatorsko evforijo". Včasih so rekli Nič ni nemogoče ... Nemogoče je posneti bolj ikonično fotografijo 🤩 Legende! Veseli nas, da imamo vse tri v svetovnem pokalu;" so zapisali pri Mednarodni smučarski zvezi. "Čisto preveč legend na kupu", "Trije mladi obetavni skakalci", "Raven osupljivosti fotografije je nad vsemi mogočimi lestvicami" in podobni komentarji so se zvrstili pod Stochovo objavo.

Trojica "mladeničev" na kupu v Saporu:

Zadnje točke segajo v 2019 in Planico

Kdo ve, morda bomo konec tedna prvič po decembru 2019 in Willingenu videli vse tri na tekmi svetovnega pokala. Če sta Ammann in Stoch redna udeleženca, pa se je Kasai v prvo serijo zadnjič uspel uvrstiti februarja 2020 prav v Saporu. Neumorni šampion je v kvalifikacijah zadnjič skakal v lanski sezoni, a se mu ni uspelo uvrstiti na tekmo.

Zadnjič je točke na najvišji ravni osvojil na tradicionalnem zaključku sezone v Planici, marca 2019 je bil na posamični tekmi 19. Istega leta je z ekipo na Letalnici bratov Gorišek poletel do četrtega mesta.

Vrnitev Prevca

Na Japonskem se v slovensko ekipo vrača kapetan Peter Prevc, ki je pretekli teden oznanil, da bo marca v Planici končal bogato kariero. 31-letnik je nato izpustil tekme v Lake Placidu, v Aziji pa je spet med peterico Roberta Hrgote. Peter Prevc bo tekmoval prvič po napovedi konca kariera. Foto: Guliverimage

V tej so tako še Lovro Kos, ki je v deželo vzhajajoče sonca pripotoval s popotnico premierne posamične zmage in drugega mesta, Timi Zajc, Domen Prevc in Žak Mogel.

Kvalifikacije se bodo začele ob 8. uri, sobotna tekma pa je prav tako predvidena ob 8. uri.