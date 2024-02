Slovenec, ki je živel v Saporu, a zgrešil Prevce

V zadnjih treh letih je Milan Tučić živel in igral na Japonskem, a ni bil zadovoljen s tistim, kar mu je ponudil nogometni klub iz Sapora. Pogrešal je minute, brez katerih ni mogel pokazati tistega, kar premore. Vrnil se je v domovino, sprejel povabilo Brava, pri katerem je tudi začel kariero in ga doživlja s posebnimi čustvi. Zdaj ga čaka poseben izziv, v nedeljo sledi derbi kroga, v Šiško prihajajo vodilni Celjani.

Ko je Milan Tučić pred tremi leti zapuščal domači nogometni prostor in se odpravil na dolgo pot na Daljni vzhod, kjer je zaigral za Hokkaido Consadole Sapporo, je spadal še med mlajše, obetavnejše slovenske napadalce. Za slovo od 1. SNL si je takrat privoščil branilce Olimpije in na zadnji tekmi pomagal Bravu do sladke zmage nad zmaji (3:0) z dvema zadetkoma.

Zdaj, ko se je visokonogi Ljubljančan vrnil iz Sapora in znova oblekel dres Brava, je marsikaj drugače. Nenazadnje šteje že 27 let, s svojimi izkušnjami pa je pri Šiškarjih, ki so v leto 2024 vstopili s tekmovalnim imenom Bravo Kostel, deležen novega statusa. Zdaj spada med najstarejše igralce v klubu, a vseeno ohranja mladostni duh.

Milan Tučić je v zadnjih letih živel na Japonskem v večmilijonskem mestu Saporo, nato pa se ob koncu prejšnjega leta vrnil v domovino. Foto: Guliverimage

"Ne počutim se bolj starega, še vedno se raje družim z mlajšimi. V Bravu sem odraščal, fantje so mladi in sproščeni, mi, ki imamo malce več izkušenj, tu sta še Poplatnik (31 let, op. p.) in Jakšić (28 let, op. p.), pa jim pomagamo. Naredili smo dobro kombinacijo," je povratnik v 1. SNL prepričan, kako lahko trener Aleš Arnol računa na posrečeno kombinacijo mladih in obetavnih ter malce bolj izkušenih igralcev.

Za Olimpijo je bil prestar

Direktor Olimpije Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa sta bila pred meseci v stiku z Milanom Tučićem, a ni prišlo do prestopa v zmajevo gnezdo. Foto: Vid Ponikvar Kar se tiče njegove nogometne zgodbe iz 1. SNL, najbolj bode v oči podatek, da kljub njegovim zelo solidnim številkam, s katerimi je spravljal v dobro voljo simpatizerje velenjskega Rudarja in ljubljanskega Brava, ni nikoli oblekel dres katerega izmed največjih slovenskih klubov. Denimo Olimpije oziroma Maribora. Zlasti Olimpije, saj je Tučić nenazadnje rojeni Ljubljančan.

"Veliki klubi niso nikoli pokazali ekstremnega zanimanja zame. Prejemal sem le ponudbe za tujino. No, edino zanimanje Olimpije je bilo konec lanskega novembra, a so se takrat odločili, da se bodo osredotočili na mlajše," je nekoliko podrobneje predstavil prigodo, ki jo je doživel pred nekaj meseci z vodstvom Olimpije.

"Morda se niso odločili zame, ker nisem igral že dalj časa in jih je bilo strah, da z menoj ne napravijo napake. A spoštujem njihovo odločitev. Nobenega nisem prosil, niti nimam do koga kakšnih zamer," ga ni prizadelo, ko so mu iz Olimpije javili, da iščejo mlajše napadalce. Na koncu so ga zmaji tudi našli, iz Belgije je prišel 23-letni Hrvat Ivan Durdov, ki je v soboto proti Radomljam odigral prve minute v zeleno-belem dresu.

V Belgijo je odšel na silo

V dresu velenjskega Rudarja je blestel zlasti v sezoni 2018/19. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com Durdov se v Belgiji ni naigral, podobno pa se je pred leti v tej deželi godilo tudi Tučiću. Pred tem je v Sloveniji blestel. Za knape je v sezoni dosegel kar 15 zadetkov. "Zadnji dan prestopnega roka, vse se je dogajalo malce na silo, da se moja uspešna sezona ne bi vrgla v nič, sem odšel v Belgijo k OH Leuvenu. Ekipa je bila tam že uigrana, nekaj tekem sem odigral, nato pa so spremenili sistem, se odločili za le enega igralca v napadu, trener pa je forsiral starejše igralce. Hotel sem stran, a je nato prišla korona, tako da nisi mogel potovati. Sam pa sem hotel takrat le igrati. Minilo je poldrugo leto, nato pa sem se za pol leta vrnil k Bravu," je leta 2021 znova zaigral v Sloveniji in se izkazal.

Spomladi je dal kar deset zadetkov. ''To je bila zelo dobra, če ne celo odlična polsezona. Izkazalo se je, da v Belgiji nisem nazadoval, saj sem treniral s kakovostnimi igralci. Ker sem pa želel uresničiti otroške sanje in igrati velike tekme, sem bil seveda nezadovoljen, ker nisem igral,'' nam je po petkovem treningu v Ljubljani pojasnil razmišljanja, s katerimi je imel opravka v Belgiji.

Japonska se je izkazala za napačen korak

Japonska je na SP 2022 izpadla proti Hrvaški šele po izvajanju kazenskih strelov. Foto: Reuters Leta 2021 se je odločil za nov odhod v tujino. Tokrat pa ni izbral Belgije, ampak se je podal na drug konec sveta. Izbral je ponudbo iz Japonske, kamor ga je povabil Mihailo Petrović, 66-letni srbski trener, ki je kot nogometaš, pozneje pa tudi kot strateg pustil velik pečat v Sloveniji, zlasti pri Olimpiji, Primorju in Domžalah, v zadnjih dveh desetletjih pa izstopa z delom v deželi vzhajajočega sonca.

Kako je igrati nogomet na Japonskem? ''Veliko Evropejcev neupravičeno podcenjuje azijski nogomet. Zlasti japonskega. Pa vidite, kako dobra je Japonska na svetovnih prvenstvih,'' je imel v mislih modre samuraje, ki so na SP 2022 v osmini finala namučili Hrvaško, štiri leta pred tem pa v Rusiji Belgijo. ''Tudi japonska liga je napredovala. So pa Japonci manjši, poletni in eksplozivni. Pri njih je vse malce drugače. Verjel sem, ker me je tam povabil trener, da bom prejel priložnost in se pokazal v najboljši luči, na koncu pa se je to izkazalo za napačen korak,'' je dosegal zadetke le v pokalnem tekmovanju, v prvenstvu pa večinoma sploh ni igral. To ga je začudilo.

Od Sapora se je poslovil pred nekaj meseci:

''Neigranje mi ni bilo všeč, vse ostalo na Japonskem pa je bilo vrhunsko,'' je pohvalil življenje v Saporu, petem največjem japonskem mestu. ''Z ženo sva uživala maksimalno, prosti čas izkoriščala za izlete in ogled znamenitosti,'' se je rad prelevil v vlogo turista.

Skakalcev ni mogel občudovati, Japonci občudujejo Dončića

Na drugem delu sveta je odkrival lepote Japonske. Foto: Instagram Saporo kot nekdanje olimpijsko mesto slovi zlasti po zimskih športnih dogodkih, katere še kako pozorno spremljajo Slovenci. "Večkrat sem obiskal skakalnice in olimpijski muzej. Lepo je urejeno, mi je pa žal, da si nisem mogel nikdar ogledati tekme skakalcev. Žal je bilo tako, da smo se na začetku leta, ko je v Saporu največ snega, za nekaj mesecev preselili na jug, večinoma na otok Okinava, kjer smo se pripravljali na sezono. Čakali smo pač, da se sneg v Saporu stopi," so se tako praviloma vračali v Saporo sredi marca.

Ker pa skakalci v tem mestu praviloma tekmujejo januarja ali februarja, ravno v teh dneh se denimo v Saporu znova potegujejo za točke, ljubitelje smučarskih skokov pa najbolj navdušuje podvig japonskega mladostnega veterana Noriakija Kasaija, Tučić ni mogel nikdar spremljati slovenskih orlov v živo. Pa čeprav je v Saporu živel skoraj tri leta.

Japonski ljubitelji smučarskih skokov zelo spoštujejo slovenske orle, med katerimi izstopa bodoči "upokojenec" Peter Prevc. Foto: Guliverimage

"Skoki so v tem delu Japonske zelo priljubljeni. Ko sem se pogovarjal z domačini, so poznali veliko naših skakalcev, kar se tiče slovenskih športnikov, pa z naskokom najbolj poznajo in občudujejo Luko Dončića," je izpostavil mlajšega sokrajana, ki blesti v ligi NBA in ga v noči na ponedeljek čaka zvezdniška tekma All-Star v Indianapolisu. ''Japonci poznajo tudi slovenske nogometaše, ki so igrali pri njih. Novaković, Ljubijankič, Pečnik … Moja soigralca pri Saporu sta igrala z Zlajotom (Zlatan Ljubijankić, op. p.) in ga zelo hvalila,'' mu je bilo takrat še kako toplo pri srcu.

Luka Dončić je lani na svetovnem prvenstvu s Slovenijo nastopil tudi na Japonskem. Foto: FIBA

Če na Japonskem ni veliko igral, pa v finančnem smislu ni bilo razlogov za nezadovoljstvo. ''Kar se tiče tega, je bilo vse na vrhunski ravni. Plače niso zamujale, vse je bilo do sekunde natančno. Japonci so taki, da mora biti vse po pravilu. Ne zamujajo. Če vlak zamudi 10 sekund in se ti strojevodja opravičuje, veš, koliko je ura,'' ga je navdušil red, ki vlada v eni tehnološko najbolj razvitih držav na svetu.

Pri Bravu mu je všeč zdrava konkurenca

V napadu sodeluje z Matejem Poplatnikom. Zanimivo je, da imata oba izkušnje iz Azije, saj je Poplatnik nastopal v Indiji. ''Matej je odličen igralec. Hitro sva se ujela, tako na kot tudi izven igrišča. Že na prvi tekmi v Domžalah je pokazal, zakaj je v vrhu strelcev. Naša naloga je, da mu pomagamo priti še višje.'' Foto: www.alesfevzer.com Ko se je vrnil v Slovenijo, je sprva čakal s podpisovanjem pogodb. Udeležil se je priprav Brava, zadeval na pripravljalnih tekmah in se dobro vklopil v moštvo. Vseeno pa ni hotel takoj skleniti uradnega sodelovanja s Šiškarji.

"Pred tem sem imel nekaj konkretnih ponudb iz Evrope, ki pa me niso zadovoljile. Nisem hotel nekam, kjer morda ne bi igral. Iskal sem drugačen projekt. Bravo mi je predstavil boljšo možnost, kar se tiče igranja," se je proti koncu zimskega prestopnega roka odločil, da podpiše pogodbo z Bravom in nadaljuje kariero v 1. SNL. Okrepil je konkurenco v napadu, kjer sta jeseni prednjačila Matej Poplatnik, trenutno z devetimi zadetki drugi strelec 1. SNL, nase pa je vedno bolj opozarjal 19-letni Matic Ivanšek. "Konkurenca je nekaj najlepšega za napredovanje vsakega igralca. Govorim zlasti o zdravi konkurenci. Trudimo se na treningu, na koncu pa odloči trener," je zadovoljen z odločitvijo, da se je vrnil v Šiško.

Na prvi spomladanski tekmi je pomagal moštvu do zmage v gosteh nad Domžalami (3:1), Bravo pa se je povzpel na četrto mesto, tako da se vse bolj spogleduje tudi z bojem za Evropo, kar bi predstavljal največji uspeh v kratki zgodovini kluba. "To me ne preseneča. Bravo je imel vedno tako zgodbo, da je s svojo skromnostjo oddelal svoje," verjame, da dobri rezultati ne bodo mlajšim soigralcem zmešali glave in jih povzdignili v višave.

Milan Tučić je zelo zadovoljen s strokovnim vodstvom Brava, pri katerem trenerju Alešu Arnolu pomaga tudi nekdanji slovenski reprezentant Andraž Kirm. Foto: Aleš Fevžer

Dobro pozna trenerja Aleša Arnola. V preteklosti, ko je nastopal za Bravo, je bil Arnol Grabićeva desna roka, nato še glavni trener mladincev. "Vse je super, dobro sodelujemo. Malce je spremenil način igre, dobro dela," mu ustreza njegova sprememba, ko je sistem 4-4-2 spremenil v 4-3-1-2, veliko mu pomenijo tudi dragoceni napotki Andraža Kirma, ki se je v zadnjih sezonah povsem posvetil trenerskim nalogam in se preselil na klop.

Celjanom sporoča, da je žoga okrogla

Milan Tučić bo proti Celjanom lovil prvi zadetek v 1. SNL po maju 2021. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V nedeljo se obeta prvoligaška poslastica. Na stadion ŽAK prihaja vodilno Celje, ki ima pred Olimpijo devet točk prednosti in pleni pozornost z odličnimi predstavami kot tudi kakovostno zasedbo ter zelo široko klopjo. To je nenazadnje dokazalo že prejšnji teden proti Muri (4:1). "Na Celjane se pripravljamo kot na vsako tekmo. Igramo proti daleč najboljši ekipi v ligi, kar je motivacija že sama po sebi. Žoga pa je okrogla," je prepričan, da lahko Bravo prekriža načrte Krznarjevi četi. Tudi zaradi specifičnosti igrišča v Spodnji Šiški, najmanjšega po velikosti v prvi ligi.

"Na Japonskem so veliko večja igrišča, ŽAK pa ima neko svojo moč za Bravo. Na tej tekmi bo vse mogoče," ne izključuje tudi možnosti, da bi Bravo nadaljeval zmagoviti niz in po Domžalah vzel polno mero še Celju. Ko je odigral zadnjo tekmo na tem stadionu, se je veselil prestižne zmage proti velikanu Olimpiji. Bilo je 22. maja 2021, Bravo je zmagal s 3:0, Tučić pa je dosegel dva zadetka. Kako pa bo v nedeljo? Odgovor bo znan malce pred 15. uro.