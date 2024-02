Smučarske skakalke bodo ta konec tedna po dvotedenskem premoru za točke svetovnega pokala znova tekmovale na srednji napravi v avstrijskem Hinzenbachu, koledar tekem letošnje sezone pa je nato predvideval še obisk finskega Lahtija ter Osla, Trondheima in Vikersunda na Norveškem v sklopu turneje RAW AIR, kar bi pomenilo, da bi se sezona zanje končala 17. marca 2024 oziroma en teden prej kot sezona moških.

Tekma na srednji napravi pod žarometi

"V sklopu velikih prizadevanj k temu, da bi tudi skakalke lahko občutile marčevski zaključek sezone ob nepozabni kulisi pod Poncami, pa je Smučarska zveza Slovenije skupaj z Organizacijskim komitejem Planica vložila veliko truda v to, da skakalke že letos zadnje skoke v sezoni opravijo prav v Planici. Ob pomoči zvestih sponzorjev in pokroviteljev slovenskega nordijskega športa je vsem deležnikom naposled uspelo v nameri, da bo finalna tekma 13. sezone ženskega svetovnega pokala v smučarskih skokih izpeljana na srednji napravi v Planici (HS102)," so zapisali pri SZS.

Finalna tekma ženskega svetovnega pokala na srednji napravi bo tako v četrtek, 21. marca, pod žarometi, predvidoma ob 17. uri.

Tekma bo potekala na srednji napravi. Foto: Anže Malovrh/STA

Smrekar: Zahvala vsem deležnikom

"Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem deležnikom, ki so pri realizaciji te ideje priskočili na pomoč, saj bomo tudi zaradi njih še drugič v tej sezoni najboljše skakalke tega sveta na delu lahko spremljali v Sloveniji. Res zahvala vsem, ki so razumeli, zakaj smo, seveda nam je bilo zaradi uspehov naših skakalk še malce lažje, želeli, da ob moških tekmah v Planici izpeljemo tudi vsaj eno preizkušnjo skakalk," je ob tem dejal predsednik SZS Enzo Smrekar.

"Letošnja marčevska Planica spet nepozabna in za anale"

S pridobitvijo pravice za izvedbo finalne tekme 13. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske in ob dejstvu, da v skupnem seštevku svetovnega pokala trenutno najbolje kaže naši Niki Prevc, bo vse skupaj še začinilo letošnjo planiško zgodbo, v kateri bo kot profesionalni športnik še zadnjič nastopil najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov, Nikin najstarejši brat, Peter Prevc, so prepričani pri SZS.

"Kot trenutno kaže, bi lahko bila letošnja marčevska Planica spet nepozabna in za anale. Ne samo za družino Prevc, ampak za vse ljubitelje smučarskih skokov po svetu. Vsi namreč verjamemo, da bo tako Niki kot Petru do konca sezone vse šlo kot po maslu in da bomo v Planici lahko priča dvema velikima mejnikoma v športu, ki je slovenskemu narodu tako zelo blizu," je ob najavi tekme v Planici dodal generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič.