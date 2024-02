Ne bi se (še) rabil posloviti, a ima odlično osnovo za zaključni spektakel

Zadnje stopničke Petra Prevca na navadnih skakalnicah na posamičnih tekmah za svetovni pokal najdemo 9. marca 2020, ko je zmagal v Lillhemmerju, nato je bil v družbi najboljših treh le še na letalnicah.

Leta 2022 se je dvakrat veselil na odru za zmagovalce v domači Planici, potem ko je bil drugi in tretji. Zadnjič je na oder za zmagovalce na posamičnih tekmah stopil včeraj na letalnici v Oberstdorfu, kjer je bil od njega boljši le Timi Zajc.

Če bi slednjega vprašali, ali bi prepustil zmago kapetanu slovenske reprezentance, bi se najverjetneje kar strinjal s tem. Ker mu je Peter vendarle podelil veliko nasvetov, zadnje obdobje pa sta cimra v sobah in se, kot je povedal Timi, družita tudi izven skakalnega sveta.

Na sobotni tekmi svetovnega pokala na letalnici Heini Klofer v Oberstdorfu je bil drugi in se je s Timijem Zajcem veselil dvojne slovenske zmage. Foto: Guliverimage

Čeprav je najstarejši od bratov Prevc zablestel na letalnici Heini Klopfer, je jasno, da se bo ob koncu sezone poslovil. Pa se je včeraj verjetno marsikateri ljubitelj skokov vprašal čemu, glede na to, da mu še uspe preboj na zmagovalni oder.

A je nepreklicen zaključek kariere že napovedal v začetku februarja. Poslovil se bo pred polnim avditorijem na Letalnici bratov Gorišek, kjer je leta 2016 dvignil visoko v zrak pokal najboljšega v tisti sezoni, ob tem pa imel ob sebi še zlatega orla za zmago na novoletni turneji, zlato medaljo s svetovnega prvenstva v poletih na Kulmu in mali kristalni globus za skupno zmago v razvrstitvi za polete.

In ker je po duši letalec in ker mu domača Planica leži, si lahko dobre uvrstitve nadeja tudi za zaključek kariere. Kaj lepšega bi bilo, da bi se poslovil na zmagovalnem odru. Pot do morebitnega takšnega slovesa si je tlakoval v soboto na letalnici v Oberstdorfu, na kateri bo imel danes novo lepo priložnost za vrhunski dosežek. Generalko pred prihodom v Planico pa bo imel nato še na letalnici v Vikersundu, kjer je leta 2015 kor prvi človek na svetu poletel 250 metrov in bil en dan svetovni rekorder.