Novo slovensko veselje: Peter Prevc znova na stopničkah!

Oberstdorf, tekma:

Po petkovi zmagi Timija Zajca in Lovra Kosa na superekipni tekmi na letalnici v Oberstdorfu ter sobotni zmagi Zajca in drugem mestu Petra Prevca se slovenski skakalni tabor tudi danes veseli stopničk.

Tokrat pod Senčno goro sicer ni odmevala slovenska himna, se je pa slovenski tabor znova razveselil stopničk. Tako kot v soboto se je tudi danes pod drugo mesto podpisal Peter Prevc, ki bo po koncu sezone končal bogato skakalno kariero. 31-letnik je po prvi seriji, v kateri je poletel 223,5 metra, zasedal šesto mesto, a od tretjega Zajca ga je ločilo le 0,7 točke. V finalu je skočil še pol metra dlje in na koncu zaostal zgolj za vodilnim skakalcem sezone Stefanom Kraftom (224 metrov; 217). Avstrijec je slovenskega šampiona prehitel za 3,3 točke.

Timi Zajc je za stopničkami zaostal za zgolj dve desetinki točke. Foto: Guliverimage

Ni veliko manjkalo, pa bi na stopničkah videli tudi tretjega po prvi seriji Zajca. Ta je v finalu ob zajetnem vetrovnem pribitku (17,1 točke) zmogel 213 metrov in zdrsnil na četrto. Za 0,2 točke ga je uspel premagati vodilni po prvi seriji Rjoju Kobajaši. Ta je s skokom, dolgim 215 metrov, zdrsnil na tretje mesto in za Kraftom zaostal 11,4 točke.

Hud boj za mali globus Kraft in Peter Prevc imata v boju za mali kristalni globus vsak po 160 točk, tretji Zajc je pri 150, četrti Kobajaši jih je zbral 96, Domen Prevc jih ima na sedmem mestu 71.

Do točk so danes prišli tudi preostali trije slovenski predstavniki. Domen Prevc je po prvem poletu (221,5) zasedal osmo mesto in bil dobrih pet točk oddaljen od zmagovalnega odra. V finalu je pristal pri 214,5 metrih in zasedel 10. mesto. Lovro Kos (202,5; 197) je v finalu z 18. mesta zdrsnil na 24., Žak Mogel (201; 191) pa je zadržal 27. mesto.

Selitev v Lahti

Skakalci se bodo zdaj preselili na sever Evrope. Konec prihodnjega tedna jih v Lahtiju čakata dve individualni preizkušnji in ekipna tekma. Po finskem prizorišču se bodo preselili na norveško turnejo, sezono pa tradicionalno končali v Planici (med 21. in 24. marcem).

Kvalifikacije Kraftu, trije Slovenci med šesterico Stefan Kraft je bil najboljši v kvalifikacijah. Foto: Guliverimage

Kot je zatrdil selektor Robert Hrgota po uvodnih dveh tekmah, bolje ne bi moglo biti. Obenem je napovedal boj za zmago tudi na današnji tekmi. Slovenci so tudi po kvalifikacijah lahko upravičeno optimistični.

Najbolje se je v kvalifikacijah sicer znašel vodilni skakalec sezone Stefan Kraft. Poletel je 226,5 metra in za devet točk ugnal rojaka Daniela Huberja, ki je z dveh zaletnih mest višje in ob zajetni pomoči vzgornika (-17 točk) poletel do 240 metrov.

Na tretjem mestu je z 215,5 metra končal sobotni zmagovalec Timi Zajc. Za Kraftom je zaostal 11,4 točke. Pol točke za njim je končal Peter Prevc (211,5), peti je bil Michael Hayboeck, šesti pa Domen Prevc (218), ki je za Kraftom zaostal 20 točk. Na tekmo sta se uvrstila tudi preostala varovanca Roberta Hrgote. Lovro Kos je s 194 metri zasedel 20. mesto, Žak Mogel pa z metrom manj 23.

Oberstdorf, kvalifikacije