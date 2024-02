Po skromnem 39. mestu Dawida Kubackega na sobotni tekmi na letalnici Heini-Klopfer v Oberstdorfu in 41. mestu v nedeljski kvalifikacijah, po katerih je individualno preizkušnjo spremljal kot gledalec, je glavni trener poljske reprezentance Thomas Thurnbichler sporočil, da 33-letnik ne bo potoval na naslednjo postajo svetovnega pokala v Lahti.

Na Finskem skakalce prihodnji teden čakata dve posamični tekmi in ekipna preizkušnja.

"Odločili smo se, da se še zadnjič vrne na treninge in da se na Raw.Air turnejo vrne svež in samozavesten. Poskušali bomo narediti najboljši mogoč načrt zanj," so poljski mediji povzeli besede Thurnbichlerja.

Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że Dawid Kubacki nie weźmie udziału w Pucharze Świata w Lahti 🇫🇮



Posłuchajcie trenera Biało-Czerwonych po lotach w Oberstdorfie 🪽#skijumpingfamily pic.twitter.com/wOGHMwgyhG — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) February 25, 2024

"Dawid je želel nadaljevati s tekmovanjem, tako kot skozi celotno sezono. Povsem ga razumem, saj je velik borec in vedno želi tekmovati. A odločil sem se tako in on je odločitev sprejel. Upamo, da ga bomo med Raw Air turnejo videli v dobri formi," je še dodal Avstrijec na poljski trenerski klopi.

Norveška turneja se bo začela 8. marca v Oslu, končala pa se bo 17. marca v Vikersundu. Nato sledi le še tradicionalno zaključek v Planici (21.-24. marec).

