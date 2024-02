Nika Prevc skočila na stopničke in presegla tisočico

Zmagovalka druge posamične tekme v Hinzenbachu je avstrijska veteranka Eva Pinkelnig. Še najbolj se ji je približala vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc, ki je z drugim mestom presegla mejo tisočih točk. Njena najbližja zasledovalka v boju za kristalni globus je zdaj Pinkelnigova, ki ima še vedno več kot 200 točk zaostanka. Na najnižjo stopničko je stopila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger. Do točk so prišle tudi preostale štiri Slovenke.

V živo, posamična tekma v Hinzebachu (ž)

Potem ko je Smučarska zveza Slovenije izborila dodatno tekmo svetovnega pokala za ženske v Planici 21. marca, nas do konca ženske sezone čaka še osem posamičnih preizkušenj.

V skupnem seštevku je vodilna naša mlada skakalka Nika Prevc, ki se je po nedeljski tekmi, po kateri je presegla mejo tisoč točk, še utrdila na prvem mestu. Njena najbližja zasledovalka je po novem lanska zmagovalka svetovnega pokala Eva Pinkelnig, ki se veseli še druge zmage ta konec tedna v Hinzenbachu. 35-letnica za slovensko najstnico v skupnem seštevku zaostaja 208 točk.

Pinkelnigova je bila razred zase že po prvi seriji nedeljske tekme, ko je imela pred drugo Katharino Schmid pet točk prednosti, pred tretjo Alexandrio Loutitt pa 6,6 točke. Izkušena Avstrijka je v finalu še presegla daljavo iz prve serije (90 metrov), skočila je 90,5 metra, kar je na srednji napravi zadostovalo za zanesljivo zmago.

Še najbolj, na 7,7 točke, se ji je na koncu približala prav Prevčeva, ki je po 86 metrih v prvi seriji zasedala peto mesto, nato pa v finalu s 87,5 metri napredovala tik pod vrh. Na tretje je s šestega skočila Jacqueline Seifriedsberger, medtem ko sta Schmidova in Loutittova nazadovali na peto in šesto mesto.

Kvartet do točk

Ob Prevčevi so do točk prišle tudi preostale štiri Slovenke. Niki Križnar se prvi skok ni izšel po željah, skočila je 79,5 metra in napadla z 29. mesta. V finalu je z 88 metri precej pridobila in napredovala do 19. mesta. Tina Erzar (81 metrov in 80) je končala kot 20., Katra Komar (80, 80) je bila 21, povratnica v svetovnem pokalu Ema Klinec (80, 79) pa 26.

Selitev na Finsko

Skakalke se bodo po Avstriji preselile na Finsko, kjer jih 1. marca čaka posamična tekma, nato se bodo pripravile na norveško turnejo (8. – 17. marec), sezono pa bodo končale na srednji napravi v Planici 21. marca.

Prevčeva najboljša v kvalifikacijah

Nika je bila v soboto na četrtem mestu najboljša slovenska skakalka, medtem ko je bila Nika Križnar osma. Mlada slovenska skakalka je odlično vstopila v nedeljski dan, potem ko je bila z naskokom najboljša v kvalifikacijah. S skokom, dolgim 88 metrov, je drugo Evo Pinkelnig, ki je zmagala v soboto, premagala za 7,3 točke. Ema Klinec je bila na desetem mestu naslednja najvišje uvrščena Slovenka, tik za njo pa svetovna mladinska prvakinja Tina Erzar. Včeraj osma Nika Križnar je kvalifikacije zaključila na 22. mestu. Na tekmi bomo videli še Katro Komar (29.), Taja Bodlaj pa je bila prekratka za uvrstitev na tekmo.

Kvalifikacije, Hinzenbach: