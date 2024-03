Slovenski orli že obrnili nov list

V Lahtiju bo danes na sporedu še druga posamična preizkušnja smučarskih skakalcev. Ob 14.30 bodo najprej na sporedu kvalifikacije, tekma se bo začela uro in pol kasneje. V slovenskem taboru se po slabem izplenu na sobotni ekipni tekmi, ko je bila Slovenija sedma, nadejajo ponovitve petkovega dneva, ko se je na najvišjo stopničko povzpel Lovro Kos.

Slovenija je v petek v Lahtiju slavila dvojno zmago. Najprej je v dopoldanskih urah na preizkušnji deklet slavila Nika Križnar, nekaj ur kasneje pa se je na najvišjo stopničko povzpel še Lovro Kos. Ta je v soboto skupaj z Domnom Prevcem, Žakom Moglom in Petrom Prevcem zasedel šele sedmo mesto, kar je veliko manj, kot so pričakovali v slovenskem taboru. "Glavo gor, moramo analizirati, kaj je šlo narobe, popraviti napake in že v nedeljo zelo napredovati," je po koncu dejal glavni trener Robert Hrgota.

V kvalifikacijah bo danes nastopilo 59 tekmovalcev, mesto na tekmi bodo lovili Maksim Bartolj (8), Žak Mogel (23), Domen Prevc (45), Peter Prevc (50) in Lovro Kos (55).

V Lahtiju od Slovencev ni Timija Zajca, ki si je vzel teden dni premora za trening pred začetkom norveške turneje (8.-17. marec). Tam bo po mesecu in pol prisilnega premora zaradi poškodbe kolena predvidoma nastopil tudi Anže Lanišek.

Lahti, smučarski skoki, kvalifikacije (M):