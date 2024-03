V slovenski skakalni ekipi razlog za dvojno zadovoljstvo #video

V slovenskem skakalnem taboru so razumljivo dobro razpoloženi pred zadnjim delom zime, ki se bo začel z norveško turnejo RAW Air in zaključil s planiškim skakalnim praznikom na Letalnici bratov Gorišek in slovesom Petra Prevca. Odlični nastopi in uvrstitve so namreč prinesle dodatno zadovoljstvo, žal pa ne bodo prepričali najstarejšega Prevca, da bi prekinil oziroma prestavil slovo od smučarskih skokov. Za dodatno veselje je poskrbel Anže Lanišek, ki se po težavah s kolenom vrača v svetovni pokal. Po krajšem premoru bo na delu tudi Timi Zajc.

Mesec februar je bil za slovenske skoke zelo uspešen. Serijo zmag je začel Lovro Kos v Lake Placidu v ZDA, kjer je bil na drugi tekmi še drugi. Zmagovalna pot slovenskih orlov se je nato preselila na Japonsko, kjer se je na najvišjo stopničko odra za zmagovalce zavihtel Domen Prevc. Po povratku v Evropo je sledila selitev na letalnico v Oberstdorf, kjer se je z zmago pohvalil Timi Zajc – zanj že tretja zmaga na tej nemški velikanki - in dvojec Zajc - Domen Prevc na superekipni preizkušnji. Na novo veliko zmagoslavje je bilo treba počakati vsega en teden, ko je spet eksplodiral Kos in se razveselil druge zmage v sezoni in druge v karieri, po kateri je zdaj šesti v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Peter Prevc o tem, ali čuti, da mu je padlo breme z ramen

A to še ni vse, kar je uspelo našim skakalcem. Predvsem Petru Prevcu, ki po naznanitvi slovesa od smučarskih skokov skače poletno in uživa na skakalnicah širom sveta.

Peter Prevc ostaja pri svoji odločitvi

Od Sapora naprej blesti. Kar trikrat se je uvrstil na drugo mesto, na zadnji tekmi svetovnega pokala v Lahtiju pa je bilo že videti, da mu bo uspel veliki preboj na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. A ga je nato povsem za konec za 1,9 točke prehitel Jan Hörl. Če bi mu sodniki pri drugem skoku, ko je zalimal telemark dosodili boljše ocene, bi lahko tudi on postal osrednji junak. "Na splošno so dajali zelo slabe ocene za super skoke, za povprečne skoke normalne. Tam bi se morala narediti večja razlika," je ob tem povedal najstarejši Prevc.

Peter Prevc je po zadnjih uspešnih skokih in dosežkih razumljivo dobre volje. Foto: www.alesfevzer.com

A si zaradi tega ni belil glave. Vesel je bil novih stopničk, predvsem pa prvih v Lahtiju na 24. tekmi v karieri. Danes je bil na novinarski konferenci v prostorih sponzorja Geoplin ob povratniku po poškodbi kolena Anžetu Lanišku v središču pozornosti. O tem, ali ga je ob vseh teh uspehih kaj zamikalo, da bi preklical skakalno upokojitev – slovo bo imel ob zaključku svetovnega pokala v Planici -, je jasno dal vedeti, da bo kariero zaključil.

Ali mu je zaradi naznanitve slovesa padlo breme z ramen, pa je dejal: "Razloga ne vem, dajem pa sebi manj bremena kot kakšno sezono prej. Po drugi strani si rečem, da nimam več veliko možnosti pokazati kaj lahko."

Vračata se Lanišek in Zajc

Pred skakalci je zdaj na sporedu norveška RAW Air turneja, ki je vselej zelo naporna, saj v boju za skupno zmago štejejo tudi dosežki v kvalifikacijah, tri prizorišča Oslo, Trondheim in Vikersund pa si sledijo druga za drugo. Slovenija bo na prvo postojanko v Oslo odpotovala s peterico slovenskih orlov. Vrača se torej Lanišek, ki si je tik pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih na treningu v Planici poškodoval koleno in moral na prisilni počitek. Po mesecu se vrača v karavano svetovnega pokala, v kateri je bil do neljubega trenutka najboljši slovenski skakalec.

"Vesel sem, da se vračam. Če ne bi bil pripravljen, me ne bi bilo tukaj. Počutim se dobro in bom šel na polno," je veselo novico sporočil Lanišek, ki je želel skakati že v Lahtiju, a mu je svetila še rdeča luč.

Anže Lanišek se po poškodbi kolena vrača med elito. Foto: www.alesfevzer.com

Najboljšim se bo ponovno priključil tudi Zajc, ki je po zmagoslavnem Oberstdorfu odšel na trening, saj se na navadnih skakalnicah ni najbolje znašel v tej zimi: "Dva treninga sem naredil, ostalo sem bil doma. Bomo videli, koliko mi je koristilo, da sem se odpočil. Skušal bom dobro oddelati začetek in nato še Vikersund." Ob njima bodo na Norveškem torej nastopili še najbolj vroči slovenski skakalci zadnjih tednov - Kos in brata Prevc.

Norveška turneja se bo začela s petkovimi kvalifikacijami v Oslu - ta konec tedna bosta na sporedu dve posamični preizkušnji -, nadaljevala v Trondheimu - prav tako dve posamični preizkušnji, ena na manjši napravi -, nakar se bo za konec karavana preselila na letalnico v Vikersundu, kjer bodo imeli skakalci vnovič dve posamični preizkušnji. Vzporedno s fanti bodo na skandinavski turneji, ki bo zmagovalcu in zmagovalki prinesla 40 tisoč evrov nagrade, nastopila tudi dekleta - slovenski tabor na čelu z vodilno v skupnem seštevku svetovnega pokala Niko Prevc pa bo svoja pričakovanja razkril na sredini novinarski konferenci.