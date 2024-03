Vpeljana bo revolucionarna sprememba v skokih

Letošnja Raw Air turneja bo potekala na štirih skakalnicah v Oslu (HS134), Trondheimu (HS105 in HS138, ena tekma bo na manjši, druga na navadni skakalnici) in Vikersundu (HS240). Norvežani so se odločili spremeniti pravila, popestriti napetost, kar so lani odgovorni na zasedanju FIS sprejeli pozitivno.

Na prvi tekmi na znamenitem Holmenkollnu v Oslu bo vse potekalo v tradicionalnem formatu. V petek bodo najprej kvalifikacije za sobotno posamično preizkušnjo. V nedeljo se bodo skakalci spopadli še s tremi serijami – kvalifikacijami in dvema skokoma v posamični konkurenci.

Vodilna trojka ima nekaj kredita, ki ga ne bo potrebovala

Vendarle pa bomo v norveški prestolnici že videli prvo spremembo. V petek bodo v prologu še skakali v vrstnem redu, kot je v skupnem seštevku svetovnega pokala. Od sobote naprej bo štartna lista na podlagi skupne uvrstitve na Raw Air turneji.

Foto: Guliverimage

V nedeljo bomo videli še eno revolucionarno spremembo. Po koncu nedeljske posamične preizkušnje bo imelo le 50 najboljših v razvrstitvi turneje priložnost nadaljevati potovanje po norveški turneji in se bodo lahko preselili v Trondheim. Tisti, ki bodo na 51. mestu ali nižje, bodo pomahali turneji v slovo.

Nekaj kredita imajo le trije najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki se potegujejo za veliki kristalni globus – Avstrijec Stefan Kraft ima pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem 196 in Nemcem Andreasom Wellingerjem že 284 točk prednosti. Ne glede na uvrstitev v Oslu bodo imeli vsi trije zagotovljeno mesto v Trondheimu.

Hipotetično bi lahko torej v Trondheimu spremljali 53 tekmovalcev, če se omenjeni trojici ne bi uspelo uvrstiti med najboljših 50, kar pa je jasno, da se ne bo zgodilo.

Revolucionarno zadnji dan v Vikersundu

Druga postojanka naporne norveške turneje je torej Trondheim, ki se po štirih letih vrača v pogon. Tekmi bosta potekali na moderniziranih skakalnicah Granasen, to pa bo generalka za nordijsko svetovno prvenstvo naslednje leto.

Foto: Guliverimage

V torek, 12. marca, se bodo smučarski skakalci najprej pomerili na manjši napravi (HS105), dan kasneje pa se bodo potegovali za dobre uvrstitve na navadni napravi z velikostjo HS138. Ker bo v Trondheim pripotovala petdeseterica najboljših iz Osla, v tem norveškem skakalnem središču ne bomo videli kvalifikacij/prologa. Tako kot v Oslu bo vrstni red skakalcev na podlagi razvrstitve na Raw Air turneji.

Zadnja postojanka bo letalnica v Vikersundu, kjer bodo sprva kvalifikacije. Najboljših 40 letalcev se bo uvrstilo na sobotno posamično preizkušnjo. V obeh primerih bo začetni seznam temeljil na splošni razvrstitvi norveške serije.

Dve Slovenki že osvojili norveško turnejo Do zdaj je bilo izvedenih šest turnej, na katerih sta imela največ uspeha vodilni v svetovnem pokalu Stefan Kraft in Poljak Kamil Stoch, ki sta bila oba po dvakrat najboljša. Od slovenskih orlov je bil na stopničkah le Anže Lanišek, ki je bil lani tretji. Ema Klinec je lani osvojila norveško turnejo in postavila svetovni rekord, ki znaša 226 metrov. Foto: Sportida V ženski konkurenci je imela Slovenija bistveno več zadovoljstva na štirih izvedbah. Po dveh prevladah domačinke Maren Lundby sta palico najboljše prevzeli Nika Križnar in Ema Klinec.

Zadnji dan tekmovanja v Vikersundu bo spet prinesel večjo novost. V nedeljo, 17. marca, bo v Vikersundu potekala posamična tekma v treh serijah. Po sobotni tekmi bo imelo v prvi seriji le najboljših 30 možnost nastopa. V drugi bo nastopilo 20 najboljših po prvem nedeljskem poletu. V finalni seriji bo imelo pravico do nastopa najboljših deset po prvih dveh nedeljskih serijah.

Tako bo lov za skupno zmago odprt vse do konca, saj se lahko zgodi, da se vodilni na turneji ne uvrsti v tretjo nedeljsko serijo poletov in ostane brez zmage.

Nika Prevc premierno na letalnico in v lov za veliki kristalni globus

Pravila letošnje izvedbe ženske Raw Air turneje bodo manj zapletena. Tako v Oslu kot v Trondheimu bo tekmovanje potekalo tradicionalno. Vse registrirane tekmovalke bodo lahko sodelovale v prologih, ki bodo določili 40 najboljših tekmovalk, ki se bodo udeležile posamične tekme. Turneja žensk se bo končala s tekmama v Vikersundu.

Nika Prevc bo poskušala odbiti napade v boju za skupno zmago v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Sodelovalo bo največ 20 skakalk. Prednostno bodo imele pravico nastopa tiste skakalke, ki so uvrščene med najboljših 15 v svetovnem pokalu. Nato se bo izbralo še pet najboljših na norveški turneji, ki niso uvrščene v top 15 v svetovnem pokalu. Vodilna v skupnem seštevku, 18-letna Nika Prevc, se bo letos premierno preizkusila na letalnici, potem ko se ji lani zaradi starostne omejitve še ni prižgala zelena luč za spust po velikanki. Njene misli bodo prav tako usmerjene v lov za veliki kristalni globus, ki so ga v preteklosti že osvojili Primož Peterka (2), Peter Prevc in Nika Križnar. Pred zadnjimi tekmami ima pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig 174 točk prednosti, tretja Japonka Juki Ito pa zaostaja 229 točk.

Zmagovalec Raw Air 2024 bo bogatejši za 40 tisoč evrov. Drugouvrščeni bo prejel 13 tisoč evrov, tretjeuvrščeni pa šest tisoč evrov. Enake finančne nagrade so pripravljene za najboljšo trojico turnirja žensk.