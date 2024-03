Dober mesec je minil, odkar smo med elito nazadnje videli Anžeta Laniška. Po njegovi zadnji postojanki v Zakopanah je bil v odlični formi, šesti v skupnem seštevku svetovnega pokala. Dobro je deloval tudi na treningu pred svetovnim prvenstvom v poletih na Kulmu – predobro, saj je v Planici skočil predaleč, posledice pa je občutilo njegovo koleno.

Zaradi poškodbe je moral na prisilni počitek. K sreči ni bila potrebna operacija, ampak poseben način treninga, da je koleno prišlo na prave delovne obrate: "Treningi so bili povsem normalni, le malce prilagojeni. Zlasti za mojo glavo so bile vaje kdaj težke, da so me vrgle iz cone udobja."

Prejšnji teden je začel skakati, skočil je enajstkrat. Uvodni trening je naredil na manjši Bloudkovi Velikanki, nato pa se je preselil na veliko. Lovro Kos, ki je bil v Lahtiju že drugič v sezoni na najvišji stopnički odra za zmagovalce, je dejal, da je Anže na treningu skakal celo dlje od njega, kar je dober obet: "Pred Lahtijem sem res bolje skakal od njega. Ima pa tudi on svoje rezerve na treningu. Lahko rečem, da je forma dobra. Ne bom pa rekel, da so pričakovanja in želje drugačni kot sicer."

Želel je nastopiti že v Lahtiju, vendar niso želeli pretiravati

Njegova želja je bila, da bi nastopil že na Finskem, a ga je moral strokovni štab brzdati: "Zame je bil v igri že Lahti, vendar niso želeli pretiravati. Imel sem v glavi, da bi šel skakat, vendar so prestavili mojo vrnitev."

Anže Lanišek Foto: www.alesfevzer.com

Včasih je bolje narediti še kakšen premor, da se ne bi zgodilo kaj neprijetnega in bi se vrnitev posledično zavlekla še dlje: "Vsaka stvar se zgodi z namenom. Očitno je bil pri meni takšen, da se zaradi poškodbe spočijem in grem svež naprej. Na Norveškem si želim skakati tako kot na treningih. Torej lahkotno. Kako bo rezultatsko, bomo videli. Verjamem, da sem sposoben marsikaj. Veselim se vrnitve. Tudi skakalnice bodo verjetno drugače urejene kot doma. Pomanjkanje snega se pozna, saj je včasih doskočišče mehko, včasih trdo. Znam skakati, vem, kam gre, kaj pričakovati od sebe. Z rezultatom se ne obremenjujem."

Ob njem bodo na norveški turneji skakali še Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc, vse skupaj pa se bo začelo v petek s kvalifikacijami.