Mladinska svetovna prvakinja iz Planice Tina Erzar je po petkovi zmagi medcelinskega pokala v Lahtiju vse tekmice ugnala tudi na sobotni zadnji tekmi sezone in potrdila skupno zmago v tekmovanju. Šestnajstletnica je tokrat najbližjo zasledovalko Hannah Wiegele ugnala za skoraj 25 točk, tretja je bila še ena Avstrijka Katharina Ellmauer, četrto in peto mesto pa sta zasedli Slovenki Urša Vidmar in Jerica Jesenko.