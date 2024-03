Zapušča reprezentanco, ker sistem ni pravi

Štiriindvajsetletni finski skakalec Niko Kytoesaho se je že drugič v karieri odločil, da se bo odmaknil od finske ekipe in začel trenirati sam. Najboljši Finec pretekle zime meni, da se v trenutnem sistemu ne more razvijati tako, kot bi želel.

Finski skakalec Niko Kytoesaho se je pred sezono 2022/23 ustalil v Avstriji ter se po načrtu svojega strica Pekke Kytoesaha in nadzorom dveh avstrijskih trenerjev pripravljal na zimo. Program je bil več kot očitno uspešen, skakalec iz Paimia se je na treningu lahko kosal z vodilnimi v svetu Stefanom Kraftom, Michaelom Hayboeckom in Janom Hoerlom. "Kar zadeva napredek pri treningu, je bilo poletje res dobro. Počutim se, kot da sem šel naprej. Svojo raven lahko vedno primerjam z najboljšimi in vem, kje sem," je takrat pojasnil Kytoesaho.

A v začetku zime se je vse podrlo in Kytoesago je celo razmišljal o upokojitvi. Na prvih trinajstih tekmovanjih je zbral le 17 točk, njegovi poskusi, da bi se pomaknil z mrtve točke, so bili, kot bi z glavo udarjal v zid. "V nekem trenutku sem se počutil preprosto izpraznjenega. Zaupanje, da bo šlo v ekipnih sistemih na bolje, je popolnoma izginilo. Poskušal sem narediti vse, kot pravijo trenerji, a rezultat je bil enak ničli," je v pogovoru za spletno stran Iltalehti.fi pripovedoval finski skakalec.

"Dolgo sem se pogovarjal s stricem Pekko in postalo je jasno, da je edini način, da v svoji karieri naredim korak višje, to, da ponovno zaposlim Pekka kot osebnega trenerja. To je bila prelomnica," priznava skakalec in dodaja, da so bili učinki vidni skoraj takoj.

Kytoesaho je s sedmim mestom postal senzacija svetovnega prvenstva v smučarskih poletih na Kulmu, kmalu zatem je v Willingenu osvojil deveto mesto, kar je njegov najboljši dosežek v svetovnem pokalu, in v nadaljevanju sezone v Oslu rezultat izboljšal še za dve mesti. Na koncu je v končnem seštevku svetovnega pokala dosegel 30. mesto, tako visoko še ni bil, na državnem prvenstvu, ki je potekalo marca, pa je dobesedno odpihnil konkurenco.

"V naši reprezentanci je veliko težav in veliko vzrokov zanje. Prvič, menim, da osebje ne prevzema odgovornosti za rezultate. Kakšnih deset let noben finski skakalec ni dosegel spodobnega rezultata, a tega še vedno ne upoštevajo pri zaposlovanju novih trenerjev. V reprezentanci individualiziranih vaj skoraj ni. Vsi trenirajo enako, kar pomeni, da 16-letni mladinec in izkušenejši športnik izvajata enake vaje," je težave znotraj finske izbrane vrste naštel 24-letni skakalec, ki bo tako ponovno sodeloval s svojim stricem.

"Pekka Kytosaho bo spet moj trener. Oblikovali bomo lasten program treningov in priprav, velik del priprav in treningov bom v bližnji prihodnosti izpeljal v srednji Evropi. A to se bo zgodilo šele po koncu sezone, pozimi bom tako kot vedno član finske ekipe," napoveduje Kytoesaho.

