Norveški skakalec Marius Lindvik je v nedeljo znova dokazal, da je skakalec za velike tekme, na srednji skakalnici je na domačem nordijskem prvenstvu z rekordnim skokom postal svetovni prvak. Zdaj ima v zbirki odličij posamično zlato olimpijsko kolajno, zlato s svetovnega prvenstva v poletih in zlato z nordijskega svetovnega prvenstva. To je bila njegova prva zmaga po skoraj treh letih in Planici 2022. Po čustvenem večeru je ob zahvalah posebej izpostavil očeta, ki je njegov največji podpornik.

Norvežani imajo na 44. nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu po pričakovanju največ razlogov za zadovoljstvo. Razveseljujejo jih smučarski tekači in tekačice, nordijski kombinatorci in kombinatorke, pa tudi skakalna tabora.

Potem ko so na posamični tekmi na srednji napravi sicer pospremili naslov svetovne prvakinje Nike Prevc in se morali zadovoljiti z bronom Anne Odine Ström, so na naslednjih dveh skakalnih tekmah osvojili zlato. Najprej so do njega na ekipni tekmi na srednji skakalnici skočile Norvežanke, nato je na najvišjo stopnico zmagovalnega odra skočil še Marius Lindvik.

To je bila Lindvikova prva zmaga v zimski sezoni po Planici 2022. Foto: Reuters

Že po kvalifikacijah so bili optimistični, a so upe bolj polagali na četrtega skakalca zime Johanna Andrea Forfanga kot pa na Lindvika. Ta je ob zaključku poletnega grand prixa blestel in zmagal na vseh treh posamičnih tekmah, na katerih je nastopil, a vstop v zimsko sezono se ni začel po njegovih željah. Redke so bile uvrstitve v prvo deseterico, v Engelbergu in Willingenu se mu sploh ni uspelo uvrstiti v finale, na zadnjih tekmah pred prvenstvom pa se je krivulja vendarle obrnila.

V Lake Placidu in Saporu, kjer konkurenca ni bila stoodstotna, se je trikrat uvrstil med najboljših pet in na Japonskem z drugim mestom prvič v tej zimski sezoni na posamični tekmi končal na stopničkah, zaostal je le za Rjojujem Kobajašijem.

Po novem uspehu se je zahvalil očetu, brez katerega ne bi bil, kjer je, pravi. Foto: Guliverimage

Prva "zimska" zmaga po Planici 2022

Nato pa je prišla nedeljska deževna in vetrovna tekma v Trondheimu, kjer je v prvi seriji s 108 metri postavil nov rekord skakalnice, vodil po prvi seriji, v finalu zdržal pritisk vodilnega in se po marcu 2022 in Planici veselil prve individualne zmage zimske sezone. In to kakšne.

Z njo je obogatil zbirko zlatih odličij z največjih tekmovanj. Zdaj ima prav z vseh treh zlato. Februarja 2022 je v Pekingu postal olimpijski prvak na veliki skakalnici, marca 2022 je v Vikersundu postal svetovni prvak v poletih, zdaj pa v Trondheimu še prvak na srednji skakalnici nordijskega svetovnega prvenstva.

"Popolnoma noro. Trudil sem se, da bi skočil čim dlje, in uspela sta mi najboljša skoka v vsej sezoni. Navdušen sem, da mi je to uspelo na tej tekmi," je Lindvik dejal za NRK in ob tem izpostavil pomembnost očeta, ki je ob skakalnici spremljal nov sinov uspeh.

"Pomeni mi vse. Brez njega danes ne bi stal tukaj. Pred vsako tekmo in po njej mi pošlje sporočila, ne glede na razplet vedno pride z modrimi in pozitivnimi besedami. Ob meni je bil, ko sem začel, ob meni je tudi danes," se je očetu Trondu zahvalil 26-letnik.

"V zahtevnih časih se je osredotočil na prave stvari in se vračal korak za korakom. Izjemno impresivno, zelo sem vesel zanj," je dejal glavni trener Brevig. Foto: Guliverimage

Oče še pred nekaj tedni ne bi verjel

Oče je priznal, da pred nekaj tedni ni verjel, da bi sin lahko posegel po vrhu. "Spet zlato. Še pred nekaj tedni tega ne bi verjel. Jesen je začel odlično, osvojil je vse, zato sem mislil, da bo to njegova najboljša sezona. Potem pa so se začele težave. Vrniti se je moral k starim smučem, starim čevljem, spremeniti nastavitve. Postopoma mu je spet uspelo najti formo in to ravno ob pravem času," se je smejalo Lindviku starejšemu.

Nasmejan je bil tudi glavni trener Magnus Brevig: "Zelo zelo sem vesel, predvsem zaradi Mariusa. Neverjetno trdo je delal. V zahtevnih časih se je osredotočil na prave stvari in se vračal korak za korakom. Izjemno impresivno, zelo sem vesel zanj."

Razočaran pa je preizkušnjo na petem mestu končal zmagovalec kvalifikacij Forfang: "Trenutno je zame vse precej temačno."

Norvežani se bodo potegovali za kolajne še na treh tekmah. Foto: Reuters

Skakalci se bodo v Trondheimu borili še za tri komplete odličij, vse na večji skakalnici. V sredo bo tam tekma mešanih ekip, v četrtek ekipna moška tekma, v soboto pa še individualna.

Preberite še: