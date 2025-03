Gyda Westvold Hansen ubranila naslov iz Planice, Ema Volavšek med deseterico

Dvaindvajsetletna Norvežanka je na domačem SP osvojila še tretje odličje in tako na vseh tekmah osvojila medaljo. Srebrna je bila na tekmi s skupinskim startom, zlato pa je osvojila še na mešani ekipni tekmi.

Na domačem terenu je Westvold Hansen še tretjič zapovrstjo osvojila tudi naslov v klasični preizkušnji, tako da ima zdaj na SP skupaj šest medalj, pet zlatih in eno srebrno.

Po petem mestu po skoku se je v teku prebila na sam vrh in na koncu slavila s 6,6 sekunde prednosti pred rojakinjo Ido Marie Hagen. Tretja je bila Avstrijka Lisa Hirner (+ 7,5), druga po skoku, četrta pa vodilna po polovici tekme, Norvežanka Ingrid Laate (+ 33,4).

Ema Volavšek je po skokih zasedala 13. mesto, v teku pa pridobila tri mesta. Foto: Reuters

Zelo dobro se je s skokom odrezala 17-letna Pavec in zasedala četrto mesto. V teku je počasi nekaj mest izgubljala, na koncu pa je mladinska svetovna podprvakinja zaostala 1:16 minute in končala na 12. mestu. V svetovnem pokalu doslej še ni bila boljša kot 16.

Najvišje je od štirih Slovenk na koncu končala Ema Volavšek, 13. po skoku, ki je ujela najboljšo deseterico z zaostankom 1:04,1 minute. Za 22-letnico je to najboljša uvrstitev na SP.

"Zelo sem zadovoljna z desetim mestom. Končno mi je uspelo priti med deset, čeprav za las. Žal pa sem si teden pred prvenstvom poškodovala nogo (o. p. koščica v stopalu) in zato je bilo še toliko težje nastopati," je po koncu prvenstva dejala Volavšek.

Teja Pavec je nasmejana končala prvenstvo. Foto: Guliverimage

Blizu je končala tudi 16-letna Malovrh (18. po skoku), ki je z zaostankom 1:38,1 minute zasedla 14. mesto, 15-letna Maša Likozar Brankovič pa je ciljno črto prečkala z zaostankom 2:29,2 minute na 22. mestu med 38 tekmovalkami.

Nordijske kombinatorke so s tem zaključile nastope na letošnjem SP. V četrtek se bodo na ekipni tekmi merili nordijski kombinatorci, ki jih v soboto čaka še posamična preizkušnja na veliki skakalnici in teku na 10 km.

Izidi:

1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 13:42,9

2. Ida Marie Hagen (Nor) + 6,6

3. Lisa Hirner (Avt) 7,5

4. Ingrid Laate (Nor) 33,4

5. Jenny Nowak (Nem) 41,1

6. Yuna Kasai (Jap) 41,4

...

10. Ema Volavšek (Slo) 1:04,1

12. Teja Pavec (Slo) 1:16,0

14. Tia Malovrh (Slo) 1:38,1

22. Maša Likozar Brankovič (Slo) 2:29,2