Lanišek napovedal boj za odličje, prebujata se tudi Prevc in Zajc

Smučarski skakalci na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu so danes opravili tri trening serije na veliki skakalnici. Na vseh se je odlično izkazal Anže Lanišek, ki je bil na prvih dveh preizkusih peti, na zadnjem pa celo najboljši. Trenerji bodo po treningu izbrali dva skakalca, ki se bosta v sredo ob 16. uri z rojakinjama pomerila na tekmi mešanih ekip. Skakalce v četrtek nato čaka ekipna tekma, v soboto pa še posamična tekma na večji napravi.

Za razliko od skakalk so se skakalci na srednji napravi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu merili zgolj na eni tekmi. Svetovni prvak je postal domačin Marius Lindvik, najvišje uvrščeni Slovenec pa je bil Anže Lanišek na osmem mestu.

Zdaj jih čakajo tri preizkušnje na veliki skakalnici: v sredo tekma mešanih ekip, v četrtek ekipna tekma in v soboto še posamična tekma. A še preden začnejo boje za odličja, so danes na veliki skakalnici opravili tri trening serije.

Najboljši na prvem treningu je bil Jan Hörl (87 točk), za njim se je uvrstil Norvežan Johann Andre Forfang (85,1 točke), tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft (84,3), tik za njim je bil še en Avstrijec Daniel Tschogenig (82,3). Avstrijskemu paketu je sledil najboljši Slovenec Anže Lanišek, ki je pristal pri 130,5 metra in zbral 81,3 točke. Domen Prevc je bil deseti (75,4 točke), Lovro Kos 14. (70,8), Timi Zajc (68,9), ki bo branil naslov svetovnega prvaka, pa je bil 16. Glavni trener Robert Hrgota na treningih računa le na četverico, saj Žak Mogel po bolezni še ni nared. Že na tekmi na manjši skakalnici ni skakal, zadnje dni pa v hotelu okreval po bolezni.

Tudi drugi trening je postregel s podobnim scenarijem, saj je bil najboljši Hörl (87 točk). Anže Lanišek je bil še enkrat peti (80,3 točke), Zajc je osvojil 16. mesto (70,1), tik za njim se je uvrstil Prevc (69,9), Kos je bil 29. (62,1).

Domen Prevc je bil v zadnji seriji treninga tretji. Foto: Guliverimage

Najboljše so Slovenci prihranili za zadnji skok, saj so se trije uvrstili med najboljšo šesterico. Najboljši izid je postavil Lanišek, pristal je pri 137,5 metra in s 86,9 točke prehitel vse. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Tschofenig (83,7 točke), odlične slovenske obete pa je s tretjim mestom pristavil Prevc (83,5). Odličen je bil tudi Zajc na šestem mestu (81,6), Kos je bil 32. (61,2).

Slovenci bodo kot edini na sobotni tekmi lahko računali na pet tekmovalcev, saj bo Zajc branil naslov iz Planice.

Današnji trening na veliki skakalnici je bil sicer predviden za 17. uro, a so ga zaradi močnega sneženja in priprave skakalnice najprej premaknili za 20 minut, nato pa še za deset.

Trondheim, velika skakalnica, trening (m):