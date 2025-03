Zlata Nika Prevc se je za trenutek čustveno zlomila: Hvaležna sem za vse dni

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu spisala posebno pravljico. Kot prva v zgodovini je osvojila obe posamični medalji na srednji in veliki skakalnici. "Mislim, da je bil to eden boljših tednov, ki se mi je zgodil. Hvaležna sem za vse dni," je po novi zlati medalji, ki jo je osvojila na veliki skakalnici, za nacionalno televizijo dejala Nika Prevc.

Nika Prevc je bila na Norveškem v svojem svetu, kot je bila pred prihodom v Trondheim, ko je nanizala šest zaporednih zmag v svetovnem pokalu. Tako je na dobri poti, da drugič zapored osvoji veliki kristalni globus.

Zlati Niki sta družbo na zmagovalnem odru delali srebrna Selina Freitag in bronasta Eirin Maria Kvandal. Foto: Reuters

Tekmice je preskočila z velemojstrskim skokom tudi na veliki skakalnici. Iz tira je ni vrglo niti čakanje na svoj nastop. Natanko v 60. sekundi se je prižgala zelena luč, saj so pred tem na veliki skakalnici v Trondheimu zavladale nekoliko slabše vetrovne razmere.

Trener Jurij Tepeš je še nekaj sekund čakal, preden je zamahnil z zastavico. "Tako nervozna sem bila, da se je vse tako hitro odvilo. Potem sem še zgrešila, kdaj mi je Jurij zamahnil. Sama sem se mogla spustiti. Zelo dobro sem zvozila," je o drami v prvi seriji za slovensko nacionalno televizijo povedala slovenska junakinja.

Velikega uspeha se je veselila z reprezentančnimi kolegicami. Foto: Smučarska zveza Slovenije

Ker se je veter okrepil, so drugo serijo po nekaj skakalkah odpovedali. Obveljali so rezultati iz prve, kar je pomenilo, da je Nika osvojila še drugo zlato medaljo na tem prvenstvu. "Najprej nisem želela verjeti. Želela sem počakati na uradno obvestilo. Na koncu sem postala zelo vesela. Mislim, da še nisem dojela, kaj mi je uspelo. Malce je čuden občutek po odpovedani drugi seriji," je pristavila in o tem, kaj bi se lahko zgodilo v drugi seriji, povedala: "Nikoli ne bomo vedeli, kako bi se končalo. Verjamem, da bi tudi v drugo skočila dobro."

Kraljica smučarskih skokov Foto: Guliverimage

Ob vožnji s sedežnico v iztek skakalnice so na zunaj vedno stabilno Niko vendarle preplavila čustva. Oblile so jo solze sreče, kar so zabeležile kamere: "Mislim, da je bil to eden boljših tednov, ki se mi je zgodil. Hvaležna sem za vse dni."

Na vprašanje novinarke Antonije Ražen, kaj ji pomeni dvakratni naslov prvakinje na srednji in veliki skakalnici, pa je 19-letna slovenska šampionka pristavila: "Dvojno zelo dobro. To je nekaj, kar si lahko le želiš in upaš, da se ti bo kdaj zgodilo."