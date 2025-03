Poglejte, koga je Nika Prevc kot prvega poklicala po drugi zlati medalji

Za slovensko reprezentanco je nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheimu pomenilo tudi preizkus za Jurija Tepeša, ki je prvo sezono v vlogi glavnega trenerja ženske ekipe. Nekdanji odlični skakalec se je znašel pred velikim izzivom, a je dokazal, da se zna spoprijeti z njim.

Ko je v prvi seriji na veliki skakalnici prišel trenutek za skok Nike Prevc, so bile razmere izjemno zahtevne. Močan veter je krojil tekmo, a Tepeš ni izgubil zbranosti. Ko se je prižgala zelena luč, je skrbno spremljal razmere na monitorju in v zadnjem trenutku zamahnil z zastavico, da se je Nika spustila po zaletišču. Slovenska šampionka je po velikem zmagoslavju priznala, da zaradi nervoze sploh ni videla, kdaj ji je Jurij dal znak. Njegova taktična odločitev se je izkazala za pravilno – Nika je izvedla odličen skok in osvojila drugo zlato medaljo na prvenstvu, potem ko so drugo serijo zaradi premočnega vetra odpovedali.

Kaj je po velikem zmagoslavju povedal Jurij Tepeš

Tepeš počaščen

Po tekmi je Tepeš v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo ponosno priznal, da ga sodelovanje z Niko in celotno reprezentanco navdaja s posebnim občutkom. "Počaščen sem, da sem trener takšne tekmovalke, pa ne le nje, ampak celotne ekipe. Vesel sem, da lahko z mladimi dobro delamo in gradimo prihodnost slovenskih skokov." Jurij Tepeš je navdušen nad Niko Prevc. Foto: Grega Valančič

Veter je na koncu preprečil izvedbo druge serije, a Tepeš se je strinjal, da je bila odpoved prava odločitev. "Na skakalnici je manj pihalo kot zgoraj in spodaj. Vedeli smo, da bo prišla fronta, saj so jo napovedovali. Pravilno so naredili, da so odpovedali drugo serijo," je ocenil.

Svetovno prvenstvo v Trondheimu tako ni bil mejnik le za Niko Prevc, ki je z dvema zlatima posamičnima medaljama kot prva v zgodovini skočila do dvojnega zlatega uspeha, ampak tudi za Jurija. Zadovoljen je bil tudi s srebrnim odličjem na tekmi mešanih ekip, kjer so za Slovenijo skakali Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek.

Želja Jurija Tepeša

"Nika praktično ne more bolje, znajo pa preostale. Vesel bom, ko bodo tudi preostala dekleta skakala boljše. Želimo si boljše ekipe in to je načrt," je za Smučarsko zvezo Slovenije o celotni sliki prvenstva dejal Tepeš. Nika Prevc je objela srebrno Selino Freitag. Foto: Guliverimage

V tem mesecu ga skupaj z Niko čaka še en izziv, ki sliši na ime veliki kristalni globus. Pet tekem pred koncem ima praktično neulovljivo prednost pred najbližjimi zasledovalkami. Druga Katharina Schmid, ki je povsem izven forme, ima pribitek 455, tretja Selina Freitag pa že 492 točk. Že na naslednji tekmi v Oslu, ko se bo začela norveška turneja RAW Air, bi lahko potrdila nadvlado in drugič zapored osvojila veliki kristalni globus.

"Najprej moramo priti domov. Nato bomo opravili trening v Planici. Upam, da bodo dobre razmere in bo vreme to dopuščalo," je sklenil prvi mož stroke.